جزایی: ۹۲ درصد مشاوران املاک مرکزی به سامانه کاتب متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: قدردانی از مجاهدت نیروهای مستقر در تنگه هرمز و جنوب کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و فعالان عرصه خدمت و مجاهدت در مسیر انقلاب، وظیفه‌ای همگانی است.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین مؤثر پس از انقلاب است که با پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده، از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: اجرای دقیق این قانون و فراهم کردن مقدمات لازم برای تحقق اهداف آن، اهمیت زیادی دارد و در استان مرکزی نیز اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، و دستگاه‌های مرتبط، اجرای این قانون با جدیت دنبال می‌شود و تلاش شده است زمینه آشنایی و همراهی مشاوران املاک با الزامات قانونی فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: جلسات آموزشی با همکاری مجموعه‌های مرتبط برگزار شده است تا مشاوران املاک با الزامات قانونی و شیوه صحیح اجرای آن آشنا شوند.

وی افزود: بازرسی‌های میدانی نیز با دقت انجام شده و وضعیت فعالیت مشاوران املاک، نحوه تنظیم پیش‌نویس قراردادها و فرایند ورود قراردادها به دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام جزایی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این اقدامات، اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب، افزایش دقت در تنظیم پیش‌نویس قراردادها و رعایت الزامات قانونی در فرایند ثبت معاملات است.

وی گفت: از مجموع یک‌هزار و ۹۵۰ مشاور املاک در استان مرکزی، یک‌هزار و ۷۵۴ واحد، معادل ۹۲ درصد، به این سامانه متصل شده‌اند.

حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: بخش عمده مشاوران املاک باقی‌مانده نیز به دلیل غیرفعال بودن، در شمار واحدهای متصل‌نشده قرار دارند و این موضوع نشان می‌دهد اجرای قانون در استان به‌طور جدی پیگیری شده است.

تعیین تکلیف موقوفات و پیگیری صدور اسناد مالکیت در مالک‌آباد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوع موقوفات استان مرکزی گفت: موضوع موقوفات و مسائل مرتبط با حقوق مردم در این حوزه، از جمله موضوعاتی است که باید با دقت و حساسیت دنبال شود.

وی افزود: با وجود جایگاه و اهمیت وقف به‌عنوان امری مقدس، باید تمام تلاش خود را برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با موقوفات به کار بگیریم.

حجت‌الاسلام جزایی با اشاره به موضوع مالک‌آباد و پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع مشکلات مالکیتی این منطقه تصریح کرد: در جریان سفر استانی رئیس قوه قضاییه، موضوع مالک‌آباد مورد توجه قرار گرفت و اسناد مربوط به این منطقه نیز به نماینده مردم تحویل داده شد.

وی ادامه داد: موضوع صدور اسناد مالکیت در مالک‌آباد، با توجه به گستردگی این منطقه و وجود املاک با کاربری‌های مختلف، از جمله املاک مسکونی و اراضی کشاورزی، با جدیت در حال پیگیری است و لازم است مسائل مربوط به مالکیت در این محدوده تعیین تکلیف شود.

حجت‌الاسلام جزایی افزود: روند رسیدگی به بخشی از این مسائل در حال انجام است و تعدادی از مالکان نیز اسناد خود را دریافت کرده‌اند و پیگیری‌ها تا تعیین تکلیف کامل مسائل باقی‌مانده ادامه خواهد داشت.

پرونده مرزیجران و میلاجرد در مرحله تجدید نظرخواهی است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پرونده مرزیجران و میلاجرد، به دلیل ضرورت بررسی دقیق موضوع، یکی از همکاران قضایی مأمور رسیدگی و بررسی ابعاد پرونده شد و گزارش و نظر کارشناسی مربوط نیز ارائه شده است.

وی با بیان اینکه پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد افزود: در حال حاضر، تصمیم قضایی نهایی درباره این پرونده اتخاذ نشده است و باید منتظر بررسی و اعلام نظر مرجع محترم تجدیدنظر بود.

حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: موضوع با دقت در حال پیگیری است و نتیجه نهایی پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های قضایی مشخص خواهد شد.

وی گفت: همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه ثبت اسناد و املاک می‌تواند در تسریع تعیین تکلیف پرونده‌ها، حل مشکلات مالکیتی مردم و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش مؤثری داشته باشد.