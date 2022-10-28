ماجرای مسلمان شدن قهرمان جهان در ورزش «موی تای» در مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، تاج رویدا، قهرمان جهان در ورزش رزمی «موی تای» در داخل مصلی در مسجدالاقصی مسلمان شد.

بخش‌هایی از فیلم ویدئویی مسلمان شدن وی در کنار ورزشکار بوکسور فلسطینی «رامی زیدان ابراهیم» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.‌

رامی در شبکه فیس بوک درباره تاج رویدا نوشت: قهرمان موی تای نیمه ماه اکتبر در مسابقات اردن شرکت کرد و شکست خورد و پس از آن در تکمیل سفر خود به شهر قدس اشغالی آمد و در مسجدالاقصی مسلمان شد.

وی افزود: در دومین مکان مقدس مسلمانان در مسجدالاقصی مسلمان شد و گفت: بسیار برای من جای شگفتی بود که اولین وضو و نماز خود را در مسجدالاقصی بگیرم و بخوانم.‌

رامی نیز نوشت: بعد از مبارزه در اردن از تاج پرسیدم چه احساسی داری جواب داد که در مبارزه شکست خوردم و با اسلام پیروز شدم.

قهرمان فلسطینی در پایان پست خود گفت: تاج، برادر من، تو خیلی بردی، اما این واقعاً بزرگترین پیروزی توست، خداوند به تو اجر دهد، به تو حق علم بدهد، صبر و ایمانت را تقویت کند و به تو خیر عنایت فرماید. این دنیا و فراتر از آن.»

موی تای به معنی مبارزه تایلندی است که «موی» به معنی مبارزه و «تای» نیز به معنی تایلند می‌باشد. این ورزش رزمی دارای قدمتی بیش از ۲۰۰۰ سال در کشورهای تایلند، میانمار، کامبوج و مالزی است. موی تای ورزش ملی تایلند و یکی از مهم‌ترین سمبل‌های فرهنگی این کشور است و روز ۱۷ مارس در این کشور روز موی تای نامیده می‌شود.‌

موی‌تای یکی از سبک‌های آزاد ورزش‌های رزمی است، که مبارزات آن به صورت فول‌کنتاکت و در رینگ برگزار می‌شود. به همین دلیل از موی‌تای به عنوان یک رشته خشن و سخت رزمی در دنیا یاد می‌شود.

تکنیک‌های مشت‌زنی در موی‌تای شباهت زیادی به بوکس دارند و وجود فنون گلاویزی این رشته را به کیک بوکسینگ و ساندا نزدیک ساخته است.