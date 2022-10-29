مصرف بادام در میان وعده ها موجب تقویت سلامت روده ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، کارشناسان می‌گویند سلامت روده جز کلیدی سلامت کلی یک فرد است. در یک مطالعه جدید، محققان پی بردند مصرف میان وعده بادام می‌تواند سلامت روده را با افزایش تولید یک اسید چرب مهم زنجیره کوتاه تقویت کند.

کارشناسان می‌گویند بادام منبع خوبی از فیبر و همچنین راهی برای کاهش اشتها است.

به گفته محققان، هضم بادام با افزایش تولید اسید چرب با زنجیره کوتاه به نام بوتیرات همراه است. بوتیرات سوخت سلول‌های پوشش روده را فراهم کرده و به سلامت روده کمک می‌کند.

دکتر «کوین ویلان»، نویسنده اصلی مطالعه از کالج کینگز لندن، گفت: «بوتیرات علاوه بر سوخت رسانی به سلول‌های روده بزرگ، جذب سایر مواد مغذی در روده را تنظیم کرده و به تعادل سیستم ایمنی کمک می‌کند.»

وی در ادامه افزود: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف بادام ممکن است برای متابولیسم باکتری‌ها به قدری مفید باشد که بر سلامت انسان‌ها هم تأثیر بگذارد.»

محققان فواید خوردن بادام را در طی ۴ هفته در ۸۷ نفر در رده سنی ۱۸ تا ۴۵ سال که قبلاً کمتر از مقدار توصیه شده روزانه فیبر مصرف می‌کردند و میان وعده‌های کم مغذی مانند چیپس سیب‌زمینی یا کلوچه را دو بار در روز مصرف می‌کردند، بررسی کردند.

محققان شرکت کنندگان در مطالعه را به سه گروه میان وعده تقسیم کردند:

- گروه ۱: بادام کامل، ۵۶ گرم در روز

- گروه ۲: بادام آسیاب شده، ۵۶ گرم در روز

- گروه کنترل: کلوچه (۲ مافین در روز)

محققان گزارش کردند که خوردن بادام به هر شکلی به دلیل افزایش مواد مغذی مهم در مقایسه با گروه کنترل، سلامت روده افراد را بهبود می بخشد.

این بهبودها در اسیدهای چرب تک غیراشباع، فیبر و سطوح پتاسیم یافت شد.

محققان خاطرنشان کردند که بادام همچنین منبع خوبی از نیاسین یا ویتامین B، اسید فولیک، منیزیم، روی و مس است.