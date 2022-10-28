به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه اقدامات مدنظر وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا و کانادا، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، به زودی اشخاص و نهادهای آمریکایی و کانادایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران شده، تحت تحریم قرار خواهد داد.