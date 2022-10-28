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۶ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۳۱

کنعانی:

ایران به زودی اشخاص و نهادهای آمریکایی و کانادایی را تحریم می‌کند

ایران به زودی اشخاص و نهادهای آمریکایی و کانادایی را تحریم می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران به زودی اشخاص و نهادهای آمریکایی و کانادایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی تحت تحریم قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه اقدامات مدنظر وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا و کانادا، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، به زودی اشخاص و نهادهای آمریکایی و کانادایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران شده، تحت تحریم قرار خواهد داد.

کد مطلب 5619179
زهرا علیدادی

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