پیروزی مقاومت البرز و پاس ساری در دیدارهای رفت و برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای هفته دوم بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در گروه B در شهر کرج بین تیمهای مقاومت البرز و شهدای پاس ساری برگزار شد.
در دیدار دور رفت تیم مقاومت البرز با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم شهدای پاس ساری به برتری رسید و در دیدار دور برگشت نیز تیم شهدای پاس ساری با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم مقاومت البرز به پیروزی دست یافت.
نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است (اسامی تیم پیروز در ابتدا آمده است):
دیدار دور رفت:
مقاومت البرز ۷ – شهدای پاس ساری ۳
۵۷ کیلوگرم: شهداد خسروی ۴ – علی مومنی ۱
۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق ۶ – یاسین رضایی ۷
۶۵ کیلوگرم: محمدرضا شاکری ۴ – پیمان نعمتی ۷
۷۰ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۵ – آرمین مجیدی
۷۴ کیلوگرم: حسین محمدآقایی ۱۲ – حسین عباس پور ۷
۷۹ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۸- محسن رضایی صفر
۸۶ کیلوگرم: مسعود مددی ۳ – رضا ابراهیم نژاد ۱
۹۲ کیلوگرم: علیرضا صادقی ۴ – محمدحسین میرباغبان ۳
۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان ۱۱ – پوریا اوصیا ۱
۱۲۵ کیلوگرم: رضا زندی ۲ – علیرضا گرزبر ۷
دیدار دور برگشت:
شهدای پاس ساری ۶ – مقاومت البرز ۴
۵۷ کیلوگرم: نادر نصری، برنده ۱- شهداد خسروی ۱
۶۱ کیلوگرم: سعید انوری ۱۰ – محمد نامجومطلق صفر
۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۱ – محمدرضا شاکری ۳
۷۰ کیلوگرم: آرمین مجیدی ۶ – امیرمحسین مقصودی صفر
۷۴ کیلوگرم: مجتبی عموزاد ۸ – مجید باقری ۴
۷۹ کیلوگرم: احمدرضا مهدی زاده صفر – علیرضا کریمی ۱۰
۸۶ کیلوگرم: هامون محمودجانلو ۳ – محسن مصطفوی ۸
۹۲ کیلوگرم: سبحان اصغری ۶ – حسین رسولی ۱
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین میرباغبان ۴ – حسین رمضانیان ۹
۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۶ (ضربه فنی) – رضا زندی ۸
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