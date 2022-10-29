پیروزی مقاومت البرز و پاس ساری در دیدارهای رفت و برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های هفته دوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور جام یادگار امام (ره) در گروه B در شهر کرج بین تیم‌های مقاومت البرز و شهدای پاس ساری برگزار شد.

در دیدار دور رفت تیم مقاومت البرز با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم شهدای پاس ساری به برتری رسید و در دیدار دور برگشت نیز تیم شهدای پاس ساری با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم مقاومت البرز به پیروزی دست یافت.



نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است (اسامی تیم پیروز در ابتدا آمده است):



دیدار دور رفت:

مقاومت البرز ۷ – شهدای پاس ساری ۳

۵۷ کیلوگرم: شهداد خسروی ۴ – علی مومنی ۱

۶۱ کیلوگرم: محمد نامجومطلق ۶ – یاسین رضایی ۷

۶۵ کیلوگرم: محمدرضا شاکری ۴ – پیمان نعمتی ۷

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی ۵ – آرمین مجیدی

۷۴ کیلوگرم: حسین محمدآقایی ۱۲ – حسین عباس پور ۷

۷۹ کیلوگرم: علیرضا کریمی ۸- محسن رضایی صفر

۸۶ کیلوگرم: مسعود مددی ۳ – رضا ابراهیم نژاد ۱

۹۲ کیلوگرم: علیرضا صادقی ۴ – محمدحسین میرباغبان ۳

۹۷ کیلوگرم: حسین رمضانیان ۱۱ – پوریا اوصیا ۱

۱۲۵ کیلوگرم: رضا زندی ۲ – علیرضا گرزبر ۷



دیدار دور برگشت:

شهدای پاس ساری ۶ – مقاومت البرز ۴

۵۷ کیلوگرم: نادر نصری، برنده ۱- شهداد خسروی ۱

۶۱ کیلوگرم: سعید انوری ۱۰ – محمد نامجومطلق صفر

۶۵ کیلوگرم: پیمان نعمتی ۱ – محمدرضا شاکری ۳

۷۰ کیلوگرم: آرمین مجیدی ۶ – امیرمحسین مقصودی صفر

۷۴ کیلوگرم: مجتبی عموزاد ۸ – مجید باقری ۴

۷۹ کیلوگرم: احمدرضا مهدی زاده صفر – علیرضا کریمی ۱۰

۸۶ کیلوگرم: هامون محمودجانلو ۳ – محسن مصطفوی ۸

۹۲ کیلوگرم: سبحان اصغری ۶ – حسین رسولی ۱

۹۷ کیلوگرم: محمدحسین میرباغبان ۴ – حسین رمضانیان ۹

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۶ (ضربه فنی) – رضا زندی ۸