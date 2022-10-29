مردم ایران اسلامی بار دیگر بصیرت خود را به رخ کج اندیشان بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و محسن افشارچی، استاندار زنجان با انتشار پیامی حادثه جانگداز تروریستی حرم مطهر شاهچراغ را تسلیت گفتند و خواستار مجازات فوری عاملان این اقدام تروریستی شدند.

در این بیانیه آمده است: خبر ناگوار اقدام تروریستی و جنایتکارانه یکی از دست‌نشاندگان استکبار جهانی در سومین حرم مطهر اهل‌بیت (ع) در ایران اسلامی حضرت احمد بن موسی بن جعفر شاهچراغ (ع) در شیراز کام همه مردم را تلخ کرد.

در این بیانیه عنوان شده است: دشمنان قسم‌خورده این ملت پس از شکست و زبونی در ایجاد دودستگی بین ملت بزرگ ایران بار دیگر چهره جنایتکارانه خود را به نمایش گذاشته و با این اقدام شقاوت‌آمیز در پی انتقام از ملت دین‌دار و صبور ایران برآمد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان و همچنین استاندار زنجان در بیانیه خود عنوان کردند: ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار شهیدان و مردم شریف شیراز و ایران اسلامی، پیگیری فوری و مجازات عاملان این جنایت فاجعه‌آمیز خواست و مطالبه فوری همه ما و مردم ایران است.

خاتمی و افشارچی عنوان کردند: لازم است در این برهه حساس، مردم همیشه در صحنه و بصیر ایران اسلامی بیش از پیش یکدلی و وحدت خود را به رخ کج‌اندیشان کشیده و خیال خام دودستگی را که آرزوی دشمنان زبون این کشور است را باطل کنند.

این بیانیه می افزاید: عشق به اهل‌بیت (ع) و امنیت ایران عزیز با هزینه خون هزاران شهید پاسداری شده و این اقدامات خللی در عزم راسخ پرچم‌داران عدالت ایجاد نخواهد کرد.