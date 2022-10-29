به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی باقر طاهری نیا صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به رصد اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی مربوط به فارغ التحصیلان سال‌های ۹۵ و ۹۶ گفت: در حال حاضر در مورد رصد اشتغال دانش آموختگان ۴ سال پیش گفتگو می‌کنیم. بر اساس رصد انجام شده مجموع فارغ التحصیلان این دوره ۷۷۲ هزار نفر بوده اند که مجموع تعداد کل شاغلان آن نزدیک ۵۰ درصد است، از این تعداد ۵۶ درصد شاغلان مربوط به دانش آموختگان آقا و ۴۰ درصد مربوط به فارغ التحصیلان خانم است.

طاهری نیا گفت: در مقایسه با درصد اشتغال فارغ التحصیلان سال ۹۴ و ۹۵ که ۴۵ درصد بوده است، ۵ درصد اشتغال افزایش یافته است.

وی درباره اینکه بیشترین شانس اشتغال در کدام مقطع تحصیلی است، گفت: بیشترین شانس اشتغال مربوط به دانش آموختگان دکتری و سپس کارشناسی ارشد است.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: بین گروه‌های مختلف بیشترین شانس فرصت اشتغال برای زیرگروه‌های علوم پزشکی، در مرحله بعد علوم انسانی و در مرحله بعد فنی و مهندسی است.

وی گفت: بر اساس رصد انجام شده سهم اشتغال به تفکیک دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به این صورت است که سهم دانشگاه‌های غیردولتی به لحاظ اشتغال یک درصد بیشتر از دانشگاه‌های دولتی است بنابراین می‌توان گفت دانش آموختگان غیردولتی یک درصد بیش از دانش آموختگان دولتی شاغل هستند.

طاهری نیا ادامه داد: بر اساس دسته بندی یونسکو درباره اینکه کدام رشته‌ها بیشترین شانس اشتغال را دارند رشته بهداشت که همان علوم پزشکی می‌شود رتبه اول و سپس بازرگانی، حقوق و علوم اداری در رتبه دوم قرار می‌گیرند و در رتبه سوم نیز مهندسی ساخت و تولید قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: رشته علوم اجتماعی، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی در رتبه چهارم قرار می‌گیرد.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مورد اینکه ظرفیت پذیرش دانش آموختگان در کجاها بیشتر بوده است، گفت: بیش از نیمی از دانش آموختگان ما جذب مشاغل دولتی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شوند.

وی تصریح کرد: سپس بعد از مشاغل دولتی در مرحله دوم جذب اصناف و مشاغل آزاد می‌شوند.

طاهری نیا درباره اینکه دانشگاه‌های کدام استان‌ها شانس اشتغال بیشتری دارند، افزود: بوشهر در مرتبه اول، استان مرکزی در رتبه دوم، استان سمنان در رتبه سوم، استان یزد در رتبه چهارم و استان تهران در رتبه پنجم قرار دارد.

وی ادامه داد: درباره اینکه کدام استان‌ها فارغ التحصیلان بیشتری را جذب کرده اند نیز گفت: استان تهران در رتبه اول قرار داشته و با فاصله زیاد استان اصفهان و سپس استان خراسان رضوی، خوزستان و استان مازندران در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. این استان‌ها بیشترین جذب فارغ التحصیلان را داشته اند.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره درآمد دانش آموختگان نیز گفت: دانش آموختگان علوم انسانی و فنی و مهندسی، در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، یعنی می‌توان گفت رشته‌های علوم انسانی و فنی مهندسی پولساز هستند.