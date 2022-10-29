پایان تلاش آزادکاران ایران با کسب یک مدال طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام دیمیتری کرکین روسیه روزهای ۶ و ۷ آبان ماه در شهر یاکوتسک برگزار شد و در پایان مبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت..

نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۷ کیلوگرم محمدرضا اسدی در کشتی نخست مقابل حریف روس به پیروزی رسید و در کشتی دوم مغلوب دیگر حریف روس شد و با توجه به شکست حریفش، از دو رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم ابراهیم الهی در دو دیدار نخست خود مقابل کشتی گیران روس به برتری دست یافت و در کشتی سوم مقابل حریف مقدونیه ای شکست خورد و با توجه به شکست حریفش از دو رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم علی رضایی در کشتی نخست حریفی از تاجیکستان را مغلوب کرد وی در دور بعد مقابل ژاگیر شاخیف دارنده مدال طلای جهان با نتیجه ۱۳ بر ۶ به پیروزی دست یافت. رضایی در کشتی سوم به دیگر حریف روس باخت و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم مبین عظیمی در دو کشتی مقابل حریفانی از کشور روسیه به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال با نتیجه ۷ بر صفر مقابل گورام چرتکویف از روسیه به برتری دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم سالار حبیبی در کشتی اول مقابل حریفی از کشور بلاروس مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل سالاپرز از کوبا، نماینده کشورمان حذف شد.



در این مسابقات ۱۵۰ کشتی گیر از کشورهای روسیه، ایران، ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، بلاروس، کوبا، مقدونیه، مغولستان، بلغارستان و تاجیکستان حضور دارند.