معترضان صف های خود را از اغتشاشگران جدا کنند

حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حملات تروریستی به حرم شاهچراغ اظهار کرد: حادثه تروریستی هتک حرمت سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی و به خاک و خون کشیده شدن چندین نفر از زائران پاک و بی گناه حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) را محضر امام عصر (عج) و مراجع عظام و ملت غیور ایران تسلیت و تعزیت می گویم.

وی گفت: قطعاً شرارت و خباثت صورت گرفته با محوریت مثلث شوم عبری، عربی و غربی و توسط داعش که در دامان غرب با دلارهای سعودی پرورش یافته است صورت گرفت.

حجت الاسلام باقری بنابی افزود: اکنون لازم و ضروری است بلافاصله این معترضان صف خود را از این قاتلان و جلادان بی دین و ایمان جدا نموده و مراتب تبری خود را اعلام نمایند والا قطعاً در ریختن خون این عزیزان شریک هستند.

امام جمعه پارس آباد تاکید کرد: دست انتقام الهی قطعاً عاملان و مسببان اصلی این هتاکی را به سزای عملشان خواهد رساند.