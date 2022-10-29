به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر گفت: ثبت نام آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد.
وی افزود این آموزشها در ۶۷ رشته آموزشی به شکل کاملاً غیر حضوری و به صورت آموزش تلفنی، آموزش مجازی آنلاین و آفلاین برگزار میشود که همه کارگران به همراه خانوادههای ایشان میتوانند از آن بهره مند گردند.
محسنی کبیر گفت: آموزشهای تلفنی خانه کارگر به صورتی است که به متقاضی برنامه و بسته کمک آموزشی ارائه میگردد و اساتید پشتیبان به صورت منظم هفتهای ۲ مرتبه با قرآن آموزان تماس میگیرند و به صورت تلفنی به آنها آموزش میدهند. آموزشهای مجازی نیز به شکل آنلاین از طریق سامانه اسکای روم به شکل زنده و تعاملی انجام میشود.
وی گفت: این آموزشها به شکل کاملاً رایگان برگزار میشود و همه متقاضیان به فراگیری آموزههای این کتاب مقدس میتوانند جهت ثبت نام و نام خانوادگی، نام استان و شهر خود را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی خانه کارگر به آدرس www.ketabequran.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۸۷۵۴۵ تماس بگیرند.
از سوی سازمان دارالقرآن خانه کارگر؛
ثبت نام آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم در کشور آغاز شد
محمدصادق محسنی کبیر مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر گفت: ثبت نام آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر گفت: ثبت نام آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد.
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