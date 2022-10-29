به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق محسنی کبیر مدیر اجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر گفت: ثبت نام آموزش‌های غیرحضوری قرآن کریم در سراسر کشور آغاز شد.

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وی افزود این آموزش‌ها در ۶۷ رشته آموزشی به شکل کاملاً غیر حضوری و به صورت آموزش تلفنی، آموزش مجازی آنلاین و آفلاین برگزار می‌شود که همه کارگران به همراه خانواده‌های ایشان می‌توانند از آن بهره مند گردند.

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محسنی کبیر گفت: آموزش‌های تلفنی خانه کارگر به صورتی است که به متقاضی برنامه و بسته کمک آموزشی ارائه می‌گردد و اساتید پشتیبان به صورت منظم هفته‌ای ۲ مرتبه با قرآن آموزان تماس می‌گیرند و به صورت تلفنی به آنها آموزش می‌دهند. آموزش‌های مجازی نیز به شکل آنلاین از طریق سامانه اسکای روم به شکل زنده و تعاملی انجام می‌شود.

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وی گفت: این آموزش‌ها به شکل کاملاً رایگان برگزار می‌شود و همه متقاضیان به فراگیری آموزه‌های این کتاب مقدس می‌توانند جهت ثبت نام و نام خانوادگی، نام استان و شهر خود را به سامانه ۱۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰ پیامک کنند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی خانه کارگر به آدرس www.ketabequran.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۸۷۵۴۵ تماس بگیرند.