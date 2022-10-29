استقبال شرکت های دانش بنیان از صنعت گیاهان دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سیف سهندی گفت: حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی به صورت جدی مورد اقبال شرکت‌های دانش‌بنیان و فن‌آور قرار گرفته است و با توجه به حمایت‌هایی که ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در راستای جذب سرمایه، توسعه بازار و صادرات برای این‌گونه شرکت‌ها در نظر گرفته، نرخ ورود نخبگان علمی کشور به این صنعت رو به افزایش است.

وی افزود: هم‌اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، ۲۵ درصد از کل شرکت‌های فعال در حوزه صنعت گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی را به خود اختصاص داده‌اند. ما نیز با توجه به قانون جهش دانش‌بنیان، به صورت جدی از ورود مؤثر نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به این صنعت استقبال می‌کنیم.

هم‌اکنون بالغ بر ۸۰۰ شرکت با ماهیت‌های مختلف در زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی فعال هستند.

سهندی در توصیف برنامه‌های حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برای تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: ما اقدامات گسترده‌ای را برای حمایت از این‌گونه شرکت‌ها در مسیر جذب سرمایه و همچنین توسعه بازار در دستور کار قرار داده‌ایم و امید داریم، با ورود و فعالیت بیشتر نخبگان در صنعت گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی، شاهد خلق فناوری‌های داخلی بیشتر و تجاری‌سازی آنها در بخش‌های مختلف از جمله عصاره‌گیری، تولید اسانس و افزودنی‌ها، گیاهان دارویی و دیگر محصولات فرآوری شده باشیم. در این راستا، در ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، پاویونی را تحت عنوان «سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی» به بحث حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و استارتاپ‌ها اختصاص داده‌ایم.

وی افزود: در نمایشگاه و در قالب پاویون ذکر شده، فضایی را برای حضور و ارتباط‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش فناوری در نظر گرفته‌ایم. بر این اساس، نخبگان، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه ایده‌ها و طرح‌های توجیهی خود، نسبت به جذب سرمایه اقدام کنند. این رویداد، گام مؤثری در مسیر تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه و علمی نخبگان کشور محسوب می‌شود.

شرکت‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی، همچنین می‌توانند با مشارکت فعال در پاویون بین‌المللی، با مهمانان خارجی نمایشگاه که جملگی از تجار و بازرگانان معتبر هستند، رایزنی کرده و نسبت به ایجاد بازارهای صادراتی برای خود اقدام کنند. با هماهنگی‌های به عمل‌آمده از سوی ستاد، بیش از صد بازرگان، تاجر و هیئت تجاری، از ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، بازدید خواهند کرد.

سهندی، درباره اهمیت ورود مؤثر و گسترده‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی تأکید کرد: کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی بسیاری از کشورهای آسیایی که دارای فناوری و تکنولوژی‌های برتر در حوزه صنعت گیاهان دارویی هستند، بیشتر مایل هستند که محصولات این حوزه را به صورت خام و فرآوری نشده از ما خریداری کنند. این در حالی است که برای خلق ثروت، ما باید نسبت به فروش محصولات فرآوری شده در قالب دارو، اسانس، عطر، افزودنی‌ها و…، اقدام کنیم. بنابراین با ورود مؤثر و گسترده‌ی نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از آن‌ها می‌توانیم گام مؤثری در راستای ارزآوری بیشتر برای میهن عزیزمان برداریم».

ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، از دهم تا سیزدهم آبان ۱۴۰۱ در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.