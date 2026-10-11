همبستگی مردم و نیروهای مسلح از عوامل تقویت بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خانواده‌های کارکنان انتظامی شهرستان فریدونکنار، بر اهمیت جایگاه خانواده در تربیت دینی، تحکیم ارزش‌های اخلاقی و تقویت امنیت اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی و سنگ‌بنای جامعه اسلامی است و مودت، رحمت و آرامش در محیط خانواده، زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثر افراد در جامعه خواهد بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان اینکه امنیت پایدار تنها به ابزارها و تجهیزات نظامی وابسته نیست، افزود: تربیت دینی و اخلاقی در خانواده از عوامل اساسی تأمین امنیت جامعه است و همسران و فرزندان کارکنان انتظامی با صبر، همراهی و ایجاد آرامش در محیط خانه، در انجام مأموریت‌های پلیس نقش پشتیبان دارند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با تشریح مسئولیت‌های نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: پلیس ضمن خدمت‌رسانی به شهروندان و صیانت از آرامش جامعه، در برابر قانون‌شکنان و عوامل مخل امنیت با قاطعیت عمل می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات خارجی، ایمان، توانمندی‌های بومی و همبستگی میان مردم و نیروهای مسلح را از عوامل تقویت بازدارندگی کشور برشمرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در ادامه بر اهمیت ولایت‌مداری و تبعیت از رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی در حفظ انسجام نیروهای مسلح و استمرار خدمت به مردم تأکید کرد.

این مراسم در پایان با تجلیل از خانواده‌های کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار و قدردانی از همراهی و حمایت آنان از کارکنان پلیس به پایان رسید.