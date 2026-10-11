فعالیت ۳ هزار و ۷۶ پرستار در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه حیدری‌زاده عصر امروز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س) گزارشی از وضعیت نیروی پرستاری استان، تعرفه‌های پرستاری و اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی‌سازی پرونده‌ها ارائه کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۷۶ نیروی پرستاری در استان اظهار کرد: بخش عمده نیروهای پرستاری را بانوان تشکیل می‌دهند و برای تأمین نیروی مورد نیاز بخش‌های ویژه آقایان، جذب پرستار مرد ضروری است.

لرستان در جمع ۶ دانشگاه برتر پرستاری کشور

رئیس دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به جایگاه این دانشگاه در حوزه پرستاری افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمره ۶ دانشگاه برتر کشور در این حوزه قرار دارد و یکی از ۶ دانشگاه پایلوت بیمارستان مگنت در کشور است.

حیدری‌زاده همچنین با اشاره به الکترونیکی‌شدن اوراق پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: این دانشگاه نخستین دانشگاه کشور بوده که اوراق پرستاری خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کرده است و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در این زمینه از تجربیات آن بهره می‌گیرند.

صرفه‌جویی در زمان و هزینه با الکترونیکی‌سازی پرونده‌ها

وی ارتقای کیفیت علمی مستندات، تقویت امکان دفاع حقوقی در مراجع قضائی، کاهش زمان ثبت گزارش‌ها و صرفه‌جویی مالی را از مزایای الکترونیکی‌سازی اوراق پرستاری برشمرد و افزود: با اجرای این طرح، زمان ثبت گزارش‌ها به حدود هفت دقیقه کاهش یافته است.

رئیس دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این دانشگاه اکنون در زمینه الکترونیکی‌سازی پرونده‌ها به‌عنوان یکی از مراکز آموزشی مطرح است و استفاده از این ظرفیت می‌تواند در اعتبارسنجی، مدیریت زمان و کاهش هزینه‌ها مؤثر باشد.

تأکید نظام پرستاری بر حمایت از پرستاران

در ادامه این مراسم، امیری، مسئول نظام پرستاری خرم‌آباد، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد و با اشاره به توجه مدیریت دانشگاه به جایگاه پرستاران گفت: نگاه ویژه رئیس دانشگاه به جامعه پرستاری قابل تقدیر است و مسئولان باید با اعتماد به نیروهای این حوزه، زمینه مشارکت بیشتر آنان در مدیریت و ارائه خدمات را فراهم کنند.

وی همچنین از رایزنی با مسئولان دانشگاه برای کاهش هزینه‌های درمانی بیماران خاص از میان کارکنان دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: بخشی از این هزینه‌ها برای همکاران دانشگاهی به‌صورت رایگان انجام شده است.

معرفی و تجلیل از پرستاران نمونه استان

در این آیین، پرستاران نمونه استانی و پرستاران نمونه عضو نظام پرستاری استان مورد تجلیل قرار گرفتند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به ازای هر ۴۰ پرستار، یک نفر به‌عنوان پرستار نمونه معرفی شده است.

این مراسم روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، به همت دفتر پرستاری، مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و نظام پرستاری خرم‌آباد و با حضور استاندار لرستان، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه، مدیران ستادی، مدیر بیمه سلامت استان و جمعی از مسئولان و مهمانان وزارت بهداشت برگزار شد.