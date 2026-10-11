به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار اظهار کرد: تکمیل سه بیمارستان نیایش در خرم‌آباد، رازی در کوهدشت و گوهَر در دورود با جدیت دنبال می‌شود و این پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند.

وی افزود: عملیات اجرایی ۱۴ طرح نیمه‌تمام در حوزه مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت نیز آغاز شده و مرکز درمان ناباروری اسالیان در اولویت برنامه‌های دانشگاه قرار دارد.

تأمین نیروی انسانی و رسیدگی به مطالبات پرستاران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی مراکز درمانی گفت: جذب پزشک و پرستار از طریق وزارت بهداشت پیگیری می‌شود و اولویت با شهرستان‌هایی است که نسبت به میانگین کشوری با کمبود بیشتری در حوزه پرستاری مواجه‌اند.

امیری با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات کارکنان افزود: انتقادهای منصفانه پذیرفته می‌شود و مطالبات قانونی کارکنان نیز از مسیرهای مربوط پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و مسائل رفاهی کارکنان، خواستار بررسی راهکارهای قانونی و منطقی از سوی معاونت‌های درمان و توسعه و استفاده از تجربه سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی شد.

کاهش معوقات و مثبت شدن تراز مالی دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه پرداخت‌های کارکنان منظم‌تر و متمرکزتر شده است، تصریح کرد: با وجود تأخیرهای ۱۲ تا ۱۴ماهه در پرداخت برخی مطالبات، میزان معوقات کارکنان به پنج ماه کاهش یافته است.

وی افزایش درآمدها، کنترل هزینه‌ها و صرفه‌جویی را از عوامل بهبود وضعیت مالی دانشگاه برشمرد و گفت: مجموعه این اقدامات موجب شده است تراز مالی دانشگاه مثبت شود.

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به اعتبارات دانشگاه

امیری همچنین از حمایت استاندار لرستان در تأمین منابع مالی دانشگاه قدردانی کرد و گفت: با همکاری و پشتیبانی فرهاد شاهرخی، استاندار لرستان، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به مجموع اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه شده است که جای قدردانی دارد.

کسب رتبه برتر در اعتباربخشی ملی

وی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه در حوزه ارزیابی و اعتباربخشی مراکز درمانی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اعتباربخشی ملی رتبه نخست را کسب کرده و امسال نیز دو بیمارستان دیگر استان موفق به کسب رتبه نخست شده‌اند.

تأکید بر نقش پرستاران در نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت، بر ضرورت توجه به دشواری‌های شغلی، کمبود نیروی انسانی و مشکلات تأمین دارو و تجهیزات تأکید کرد.

امیری با یادآوری تجربه فعالیت خود در بخش اورژانس، از تلاش‌های پرستاران، به‌ویژه در شیفت‌های شب و شرایط دشوار کاری، قدردانی کرد و نقش آنان را در ارائه خدمات درمانی به بیماران مهم دانست.