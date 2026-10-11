سرهنگ پاسدار محمد مهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدا» در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش جلوه‌ای از اراده جمعی مردمی است که با درک اهمیت امنیت و اقتدار کشور، آمادگی خود را برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های ملی و انقلابی اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت انسجام و همبستگی اجتماعی در مقابله با جنگ شناختی و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم افزود: رزمایش «جان‌فدا» فراتر از یک برنامه نظامی، نمادی از وحدت و همدلی اقشار مختلف جامعه و بیانگر آمادگی مردم برای صیانت از امنیت و استقلال کشور است.

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان با تأکید بر نقش‌آفرینی اقشار مختلف مردم در این رزمایش تصریح کرد: از دانشجویان و کارگران تا کشاورزان، روحانیون و دیگر گروه‌های اجتماعی، هر یک متناسب با توانمندی‌های خود می‌توانند در عرصه‌های مختلف دفاعی، امداد و نجات، خدمات‌رسانی و سازندگی مشارکت داشته باشند.

مهرزاد تصریح کرد: حضور مردم در این رزمایش، پیام روشنی از همبستگی و آمادگی برای دفاع از کشور به همراه دارد و نشان می‌دهد که حفظ امنیت و اقتدار ملی، نیازمند مشارکت و همراهی آحاد جامعه است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رزمایش بزرگ مردمی «جان‌فدا» روز پنجشنبه، ساعت ۱۴، در خیابان امام خمینی (ره) لاهیجان، حدفاصل میدان بصیرت تا میدان سپاه برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ رزمایش سراسری «جان‌فدا» با هدف نمایش آمادگی، انسجام و توانمندی مردم و نیروهای بسیجی و همچنین معرفی ظرفیت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف دفاعی، امدادی و خدمات‌رسانی برگزار خواهد شد.