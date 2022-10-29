قلب ایران در شیراز تپید/ روایت دلدادگی مردم به شهدای حرم

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تروریست‌ها بار دیگر با اقدامی دد منشانه مردم و نماز گزاران را نشانه گرفتند و ۱۳ نفر شامل و زن و کودکان و افراد بیگناه را به خاک و خون کشیدند، شهادت زائران حرم شاهچراغ هر چند غم بزرگی بر دل مردم ایران نشاند اما چراغ راهی شد برای هوشیاری، بصیرت و شناخت صحیح و مردم با این اقدام بار دیگر به نیت پلید دشمنان این مرز و بوم پی بردند.

مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر از ساعت ٩ صبح شنبه آغاز شد و از همان ساعات اولیه فوج فوج مردمان ولایت مدار فارس به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و میدان شهدا آمدند تا بدرقه شهدای این حادثه شور انگیز و حماسی باشند.

حضور اقشار مختلف مردم از پیر تا جوان و زن و مرد در این بدرقه باشکوه جلوه زیبایی به این مراسم بخشید.

مردم ولایتمدار فارس با سر دادن شعارهای نظیر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه نشان دادند با آرمان‌های انقلاب اسلامی خو گرفته و بر عهدی که با رهبری بسته‌اند استوار اند.

آنچه که در این مراسم مشهود بود؛ درخواست واضح مردم از فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برخورد جدی با مسببان این حادثه تروریستی و انتقام از عوامل این جناب بود.

حالا مردم بار دیگر نشان دادند که صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده‌اند و خواستار آرامش و امنیت هستند.

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حضور گسترده مردم در تشییع شهدا

مردم خواستار انتقام شدند

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سفر به شیراز در مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی شرکت کرد.

مردم نیز با مشاهده سردار سلامی با شعار «سردار، انتقام، انتقام» خواستار انتقام از این حمله تروریستی شدند.

با عده‌ای فریب خورده هیچ گاه آسیبی به ایران وارد نمی‌شود

سردار حسین سلامی در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ با عرض تسلیت به مقام معظم رهبری به علت این حادثه تروریستی بیان کرد: شهدای این حادثه تروریستی جان شیرین خود را برای یک هدف مشخص و والا تقدیم به خداوند کردند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکا با برنامه ریزی، توطئه‌ها و فتنه‌های مختلف در تلاش است تا دین مردم ایران را بگیرد. سردار سلامی با تاکید بر اینکه اگر ملت ایران اسلامی در زمان امام حسین بودند اجازه نمی‌دادند هیچکس به فرزند پیامبر اهانت کند عنوان کرد: مردم ایران امروز باید از نایب بر حق ائمه اطهار صیانت و همراهی کنند و اجازه ندهند دشمنان سیمای ایرانیان را سیاه جلوه دهند بلکه این جمعیتی که آمده‌اند ایران واقعی و شیراز واقعی است و ایران با عده‌ای فریب خورده هیچ گاه آسیبی به آن وارد نمی‌شود.

مردم و ملت در کنار هم ایستاده‌اند

سخنگوی دولت در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: وظیفه دولت حمایت از بازماندگان و حفظ حقوق امثال آرتین ها است و حضور مردم بیانگر هم مسیری دولت و مردم است.

علی بهادری جهرمی بیان کرد: مردم ایران اسلامی با حضور پرشوری که داشتند بار دیگر نشان دادند که هم دل و هم صدا متعهد به انقلاب هستند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت هیچ گاه اجازه نخواهد داد خون به نام حق ریخته شهدای این حادثه تروریستی پایمال شود و از خون‌های شهدای مظلوم حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ نخواهد گذشت. بهادری جهرمی در ادامه یادآور شد: همراهی دولت و مردم در کنار هم بیان گر آن است که دولت متعهد به مردم و مردم متعهد به انقلاب اند از این رو همراهی مردم و دولت موجب خواهد شد توطئه‌های دشمن همواره ناکام بماند.

حادثه تروریستی در شاهچراغ موجب افزایش بصیرت مردم شد

محمد هادی ایمانیه در حاشیه تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ بیان کرد: حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ یکی از تلخ‌ترین حوادثی است که در کشور روی داد اما این حادثه غم بار برکاتی داشت که موجب شده جامعه به بصیرت بیشتری دست یابند.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس تصریح کرد: مردم فارس که همواره حامیان ولایت و شهدا بوده‌اند امروز نیز بار دیگر نشان دادند که حامی ولایت و رهبری هستند و متعهد به عهدی که با ولایت بسته‌اند این در حالی است که پس از انقلاب یکی از مراسم‌های بی‌نظیر و کم‌نظیر بود که نشان می‌دهد مردم ما انصافاً بامعرفت هستند؛ مردم فارس و مردم دیگر استقبال بسیار خوبی از مراسم نمازجمعه و تشییع شهدا داشتند که جای تشکر و قدردانی ویژه‌ای داشته باشم.

رسوایی دیگری برای رسانه‌های معاند / سناریوسازی از عزای مردمی داغدار

در حالیکه پیش‌ازاین اعلام‌شده بود روز شنبه در فارس عزای عمومی و تعطیل است، رسانه‌های معاند سعی کردند تعطیلی را به تحصن و اغتشاش ربط دهند تا از عزای مردم داغدار بهره‌برداری خود را کنند.

سناریوسازی‌های آن‌ور آبی‌ها گویا تمامی ندارد و دروغ‌پردازی‌هایشان حتی به موضوع شهدای حادثه تروریستی اخیر نیز کشیده شده است تا بیش‌ازپیش سمت‌وسوی واقعی و هدف فعالیت خود را آشکار کنند.

در آخرین دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های خارجی، آن‌ها اعلام کردند کسبه شیراز امروز با تعطیلی مغازه‌هایشان به اعتصابات و اغتشاشات پیوستند!

این دروغ در حالی طراحی و تولیدشده است که پیش‌ازاین استانداری فارس از تعطیلی عمومی در روز شنبه خبر داده بود و امروز شهر شیراز میزبان تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی در شاهچراغ بود.