رایزنی رؤسای جمهور ترکیه و سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالی تلفنی گفتگو کرده است.

براساس این بیانیه، رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی حمله تروریستی ۲۹ اکتبر در موگادیشو را به شدت محکوم کرده و برای جان باختگان طلب رحمت و برای مجروحان نیز شفای عاجل مسالت کرده است.

اردوغان همچنین با تاکید بر اینکه ترکیه به حمایت قاطع خود از مبارزه سومالی با تروریسم ادامه خواهد داد، گفت: آنکارا همواره در کنار دولت و مردم سومالی خواهد بود.

«حسن شیخ محمود» رئیس‌جمهور سومالی روز یکشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار ۲ خودرو در پایتخت این کشور به ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی افزایش یافته است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات تروریستی را به عهده نگرفته است، اما رئیس جمهمور سومالی هنگام بازدید از محل حادثه تأکید کرد: «گروه رادیکال» مسئول این عملیات تروریستی را شکست خواهیم داد.

انفجار روز شنبه هنگامی رخ داد که رئیس جمهور، نخست وزیر و برخی مقامات ارشد سومالی تشکیل جلسه داده بودند که درباره تلاش ها برای مبارزه با گروهک تروریستی الشباب بحث و گفتگو کنند. گروهک الشباب در سومالی با گروه تروریستی القاعده در ارتباط است.