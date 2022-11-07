هجمه شدید وزیر خارجه قطر به مقامات آلمانی در آستانه جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر ضمن هجمه شدید به مقامات آلمانی به سبب انتقاد از میزبانی جام جهانی از سوی قطر به شدت از احضار سفیر آلمان از سوی دوحه حمایت کرد.

در حالی که با نزدیک شدن زمان برگزاری جام جهانی قطر، انتقادهای رسانه‌های غربی از این کشور بابت برخورد با کارگران خارجی شدت گرفته، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر، در مصاحبه با نشریه «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» گفت: از یک طرف مقامات آلمانی مردم این کشور را فریب می‌دهند از طرف دیگر وقتی پای شراکت مالی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به میان می‌آید هیچ مشکلی با ما ندارند.

وی تاکید کرد: ما از این سیاست دوگانه ناخرسند هستیم. قطر طی مدت ۱۲ سال از زمان انتخابش به عنوان میزبان جام جهانی با هجمه برنامه ریزی شده روبرو شده است و این هجمه ای است که در مورد هیچ کشور دیگری که میزبان جام جهانی بوده رخ نداده است.

وزیر امور خارجه قطر افزود: این هیاهو را کشورهایی در اروپا راه انداخته‌اند که خودشان را دموکراسی لیبرال می‌خوانند. به صراحت باید گفت که این چیزی جز نژادپرستی و زورگویی نیست.

او درباره اظهارات وزیر کشور آلمان که خواستار دریافت ضمانت امنیتی برای اقلیت‌ها شده بود، گفت که سیاستمداران آلمانی بهتر است بر جرایم ناشی از نفرت در مرزهای کشورشان تمرکز کنند.

وی افزود: برخی برگزاری جام جهانی در کشور کوچک خاورمیانه را برنمی تابند. تبلیغات مخرب و منفی علیه جام جهانی بر اساس اطلاعات فریبکارانه است.

لازم به ذکر است که روز جمعه گذشته وزارت امور خارجه قطر «کلاودیوس فیشباخ»، سفیر آلمان در دوحه، را احضار و یادداشت اعتراضی قطر درباره محکومیت و تقبیح کامل اظهارات وزیر کشور آلمان درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ توسط قطر را به وی ابلاغ کرد.

در این یادداشت تأکید شده است: این اظهارات از نظر قطر به عنوان یک میزبان این بازی‌ها در منطقه‌ای که مورد ظلم واقع شده کاملاً غیر قابل قبول است و قطر به تلاش خود برای برگزاری یکی از بهترین دوره‌های جام جهانی به منظور آشکار کردن تمدن و میراث کشورهای منطقه به جهانیان و تقویت ارزش‌های تسامح میان کشورهای جهان ادامه می‌دهد. اظهاراتی این‌چنینی از وزیر کشور آلمان یک هفته پیش از سفر رسمی وی به دوحه به خصوص با در نظر گرفتن روابط متمایز دو کشور، خلاف آداب و رسوم دیپلماتیک است. مهم‌ترین نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی اصلاح وضعیت کارگران در قطر را تحسین کرده‌اند چون این اصلاحات نتیجه برنامه‌ریزی دقیق بوده و در ابعاد گوناگون اجرا شده است.

پیش از آن «نانسی ویرز»، وزیر کشور آلمان، در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن انتقاد شدید از قطر گفت که از نظر آلمان «این حق میزبانی در شرایطی فریبکارانه به قطر داده شده است.

او گفت که معیارهایی مانند احترام به حقوق بشر وجود دارد که باید رعایت شود و بهتر است که دیگر حق میزبانی بازی‌های بین‌المللی به چنین کشورهایی داده نشود.

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