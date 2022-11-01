خبرگزاری مهر - استان‌ها: با اینکه بهترین و مرغوبت ترین گردو کشور در تویسرکان تولید می‌شود اما پایتخت طلای سبز درگیر مشکلات زیادی است و عرضه این محصول بین‌المللی هنوز فاصله زیادی با استانداردها دارد. به عبارت دیگر گردو با وجود مشکلات و زحمات زنان ومردان تویسرکانی وارد بازار فروش می‌شود اما با بسته بندی و برند سازی فاصله زیادی دارد و در مقابل زحمات دستان پینه بسته کشاورز تویسرکانی به صورت فله و بی ارزش به فروش می‌رسد.

گردوی تویسرکان محروم از هر گونه تکنولوژی به سبک قدیم با زور بازوی مردان و زنان از درختان بلند چیده می‌شود و گویا بی خبری از داشتن دستگاه‌های گردو تکان، زحمت این کشاورزان دو برابر است، از طرفی وجود سود جویان، دلالان و قاچاقچیان گردو نمک بر زخم‌های گردوکاران تویسرکان گذاشته و بازار گردوی تویسرکان را پر از مغزهای خارجی، بی کیفیت و غیر بهداشتی کرده است.

گردوی تویسرکان دست یاری مسئولان را می‌طلبد

تولید کننده و توزیع کننده گردو و خشکبار در خصوص مشکلات گردو در گفتگو باخبرنگار مهر مطرح کرد: باتوجه به شرایط کنونی تنش آبی، بزرگترین مشکل در بخش کشاورزی است، علاوه بر این هزینه‌های زیاد برای برداشت گردو، مکانیزه نبودن باغات گردو و وجود بار قاچاق و خارجی گردو نیز مشکلات عدیده‌ای را برای کشاورزان تویسرکان به وجود آورده است.

علیرضا حرآبادی با بیان اینکه با ورود و قاچاق گردو به صورتی که بسته بندی خارجی را تعویض و با بسته بندی ایرانی و بنام گردوی تویسرکان این محصول را به فروش می‌رسانند افزود: این محصول با قیمت کمتر، کیفیت خیلی کم، تاریخ گذشته و مواد خورده وارد بازار می‌کنند و چون مردم به کیفیت دقت نمی‌کنند و فریب قیمت را می‌خورند به فروش می‌رسانند.

وی گفت: فروش گردوهای خارجی باعث ضربه کشاورز و بازاریان گردو می‌شود، کشاورزان تویسرکان با توجه به اینکه به شکل سنتی در حال کاشت و برداشت گردو هستند و از لحاظ اقتصادی ضعیفند ادارات و ارگان‌های مربوطه با این افراد همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند که باعث تولید بیشتر محصولات گردو در این شهرستان شود.

حرآبادی با بیان اینکه کشاورزان اگر با کمک مسئولان وارد عرصه تولید گردو با علم روز شوند در تولید، فروش و صادرات بیشتر موفق می‌شوند تصریح کرد: متأسفانه با تذکر زیادی که در این زمینه در نشست‌های انجام شده به اتاق بازرگانی و مسئولان داده شده است که حداقل کلاسهای ترویجی و توجیحی برای کشاورز برگزار کنند ولی تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است.

این تولید کننده گردو ادامه داد: یک کشاورز با هزینه‌های زیاد آبیاری، کود، شخم و برداشت را انجام می‌دهد ولی در پایان قیمت نهایی محصول گردو خیلی کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه با قیمت کنونی گردو ما نمی‌توانیم در زمینه صادرات موفق شویم به دلیل اینکه کشوری مانند ترکیه که باغات خود را اصلاح کرده است، افزود: با تولید نژاد گردوهای جدید از هر هکتار تقریباً متوسط ۸ الی ۱۲ تن گردو برداشت می‌کند.

حرآبادی ادامه داد: در حالی که در کشور ما با توجه به بومی بودن گردو و سنتی بودن و عدم اطلاع کشاورز از دادن کود، سرمازدگی‌های فصلی و مشکلات دیگر در بهترین شرایط ۲ تن گردو برداشت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه کیفیت محصول گردو تویسرکان از لحاظ ظاهری و ارگانیک و سلامت بودن و کیفیت بسیار بالاست ولی از لحاظ شکل ظاهری قابل مقایسه با محصولات خارجی نیست و این خود دلیلی است برای اینکه در بازار خارجی برای مشتری عمده قابل رقابت نیستیم.

این تولید کننده گردو ادامه داد: خوشبختانه مشتریان خاصی در این زمینه وجود دارد که کیفیت و نوع گردوی تویسرکان را تشخیص می‌دهند و حتی به بالاترین قیمت خریدار هستند چون ارزش محصول واقعی را درک می‌کنند.

وی با بیان اینکه مشکل بسته بندی در کشور ما بسیار زیاد است، افزود: هزینه‌هایی شامل استاندارد، بهداشت، کارگر، دارایی و هزاران هزینه دیگر را پرداخت شود تا محصول بسته بندی شود و توزیع کننده و تولید کننده ترجیح می‌دهد با وجود این مشکلات محصول گردو را به صورت فله‌ای به فروش برساند.

حرآبادی مطرح کرد: طرح سرشاخه کاری یا همان اصلاح نژاد گردو کاری بسیار خوب و علمی است اما پیگیری‌های خوبی در این زمینه وجود ندارد و کشاورزان تویسرکانی به دلیل عدم آگاهی در این زمینه مشارکت خوبی ندارند که در اینجا توجیه و کلاسهای آموزشی توسط جهاد کشاورزی را می‌طلبد و بعد از اینکه سرشاخه کاری انجام می‌شود از روز اول تا ثمر دهی باید توسط مهندسین این رشته نظارت انجام شود که این ارتباط بین علم و کشاورزی ما برقرار نیست.

این تولید کننده در ادامه بابیان اینکه مسئولان در زمینه گردوی تویسرکان و حمایت از گردوکاران کم کاری می‌کنند تصریح کرد: با توجه به اینکه آب شهرستان تویسرکان در بخش کشاورزی سطحی است اگر در فصل بارش مدیریتی صورت نگیرد باعث می‌شود مشکلات تنش آب برای کشاورز هر روز بیشتر شود.

فروش گردوی تویسرکان ارزش اقتصادی برای کشاورزان ندارد

مسئول انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان گردوی استان همدان نیز در ادامه بیان کرد: تویسرکان داری ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو دارد ولی چون این کشت بذری و سنتی است دارای فن آوری پایین است.

حسن موحد با بیان اینکه با توجه به سرمازدگی و آفات سال گذشته ۵۰۰ کیلو در هر هکتار برداشت گردو در این شهرستان وجود داشته است به این دلیل نمی‌توانیم با گردوهای جهانی رقابت داشته باشیم افزود: در ترکیه با کشت گردوی چندر میانگین ۸ تن در هر هکتار است و قیمت تمام‌شده گردو در این کشور با دلار ۳۰ هزار تومان کیلویی ۸۰ هزار تومان است اما در ایران با وجود ۳۰ هزار تومان گردوی تویسرکان ۱۲۰ هزار تومان است که ارزش اقتصادی برای کشاورزان ایجاد نمی‌کند چون کشت بذری است.

وی با تاکید بر اینکه این دلیل بر این نیست که کشت ترکیه کشت خوبی است به دلیل اینکه کشت در ایران و تویسرکان یک کشت نیمه ارگانیک است خاطرنشان کرد: کشاورزان تویسرکان نیازمند این هستند که به سمت کشت ارگانیک و برند گردو تویسرکان بروند و از دادن کود و سم به این محصول جلوگیری کنند تا بتوانیم نژاد بذری را در شهرستان حفظ کنیم.

مسئول انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان گردوی استان همدان در ادامه یادآورشد: در شهرستان تویسرکان هزار و ۱۰۰ نژاد بذری توسط سازمان تحقیقات گردو شناسایی شده است ولی متأسفانه واردات گردوی قاچاق بازار گردوی تویسرکان را تحت الشعاع قرار داده است.

وی بیان کرد: انجمن ما یک انجمن استانی است و نمی‌توانیم جلوی واردات و قاچاق گردو را تنها در استان همدان بگیریم و این موضوع به کل استان ضربه اقتصادی می‌زند چرا که بخشی از کار تولید است و بخش دیگر که خیلی مهم است تجارت و فروش گردو است.

موحد مطرح کرد: اگر بر روی بسته بندی گردوی تویسرکان کار شود قیمت تمام شده جنس را بالا می‌برد و مصرف کننده استانداردی را برای گردوی تویسرکان در نظر نمی‌گیرد بنابراین ممکن است فکر کنند گردوی تویسرکان با گردوی خارجی چه فرقی دارد و همین مسئله باعث می‌شود بسته بندی برای گردوی تویسرکان جوابگو نباشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صنایع بسته بندی مناسب در استان همدان وجود ندارد، افزود: طرح سرشاخه کاری با شرایط کنونی در تویسرکان جوابگو نیست چون باتوجه به بررسی انجام شده بحث مادی این طرح برای کشاورزان مهمتر از توسعه کار است.

موحد افزود: دلیل دیگر موفق نبودن سرشاخه کاری در تویسرکان این بود که این کار به صورت علمی در منطقه انجام نشده است به گونه‌ای که یک نژاد چندر را که در تویسرکان شروع به توسعه آن کردیم به صورت پیوندک که به آن سرشاخه کاری نمی‌شد گفت چون بیشتر سرتنه کاری بود انجام دادیم مشکلاتی ایجاد کرد و این گردوی چندر با آب و هوای منطقه تویسرکان سازگار نیست.

مسئول انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان گردوی استان همدان بیان کرد: طرح سرشاخه کاری نیاز به وقت، زمان و یک مرکز تحقیقات معتبر دارد که با توجه به شرایط آب و هوایی بتواند نژاد بذری مناسب را برررسی کرده و توسعه دهد و یک نژاد مناسب را انتخابوترویج داده شود و برای کاشت دراختیار کشاورزان قرار دهیم.

تویسرکان نیازمند یک مرکز قوی تحقیقات گردو است

یک فروشنده گردوی تویسرکان در ادامه گفتگو بیان کرد: بنده حدود ۴۴ سال است به کار خشکبار و گردو فروشی در تویسرکان مشغول هستم و می‌توان گفت گردوی تویسرکان به دلایل شرایط آب و هوایی و وضعیت کمبود آب که روز به روز شرایط بدتر می‌شود بسیاری از باغات را با تهدید آفت مواجه کرده است.

علیرضا خوش روش گفت: در بازار گردو مشکلات از قبیل بسته بندی نداشتن گردو، صادرات نشدن، روش ناصحیح شکستن گردو، آب زدن به گردو جهت شکستن و ورود گردوی قاچاق به بازار گردوی تویسرکان مشکلات عدیده ای را در این شهرستان به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه تویسرکان نیازمند یک انجمن گردو با پشتوانه مالی قوی دولتی است افزود: این انجمن می‌تواند شرایط کشاورزان را بسنجد و مشکلات کشت، برداشت، خرید و صادرات را ببیند و با برنامه ریزی و هدفمند بودن، مشکلات را مرتفع کند و اگر افکار ناصحیح و مشکلات پیش رو برداشته شود با بسته بندی مناسب و نظارت درست می‌توان گردوی تویسرکان را به برندسازی نزدیک کرد.

این فروشنده در پایان مطرح کرد: اگر طرح سرشاخه کاری در تویسرکان اصولی انجام می‌شد بسیار طرح خوبی بود اما متأسفانه بسیاری از درختان از بین رفت و هماهنگی بین ارگان‌های زیرربط دراین شهرستان باید بیشتر شود و انجمن گردو، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با هماهنگی در یک مسیر با مدیریت قوی قدم بردارند و از کشاورزان و گردوی تویسرکان حمایت کنند و این کار با برگزاری جلسات، کلاسهای آموزشی وتوجیحی امکان پذیرخواهد بود که پای در ددل کشاورزان و فروشندگان گردو این شهرستان بنشینند.

بدون شک رفع این مشکلات همت مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری را می‌طلبد تا گردوی تویسرکان از شیوه‌های سنتی به صنعتی وارد شود و در سبد صادراتی ایران قرار گیرد و این خواسته به جا آرزوی تمام کشاورزان و فروشندگان گردوی تویسرکان است.