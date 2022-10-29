نکوداشت یاد و خاطره شهدای خلبان دفاع مقدس در تالار قشقایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، آیین نکوداشت خلبان‌های هشت سال دفاع مقدس شب گذشته (ششم آبان) قبل از اجرای نمایش «پاره‌هایی از چند زندگی» با حضور تعدادی از خلبان‌های هوانیروز، مدیریت مجموعه تئاتر شهر و مخاطبان این اثر نمایشی در تالار قشقایی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم شیوا دیناروند تهیه‌کننده و کارگردان نمایش «پاره‌هایی از چند زندگی»، اثری که به مرور خاطرات زنان شهدای خلبان دفاع مقدس می‌پردازد، درباره این نمایش توضیح داد: اعتقاد من این است که باید از زیبایی‌های جنگ هم یاد کرد و تنها به سیاهی‌های آن نپرداخت.

دیناروند عنوان کرد: این نمایش ماحصل یک سال تحقیق من و نویسنده اثر کیانوش احمدی درباره زندگی شش خلبان شهید دفاع مقدس است که از زبان همسران آنها روایت می‌شود به زبان همسرانی که به شدت کمک حال این خلبانان بودند. شاید به طور مستقیم در جنگ حضور نداشته‌اند اما به صورت غیرمستقیم حتی بیشتر از همسران‌شان در جنگ موثر بوده‌اند.

در ادامه سرهنگ خلبان امین علایی یکی از مهمانان این برنامه در ابتدای سخنان خود امنیت را همچون سلامتی دانست که تا وقتی از آن برخورداریم، ارزش آن را درک نخواهیم کرد.

وی عنوان کرد: امنیت حاصل تلاش قهرمان‌هایی بود که هیچوقت شما اسم آنها را نشنیده‌اید. حاصل تلاش افرادی که حتی سهمی از جنگ هم نگرفته‌اند. چهل سال پیش هواپیما یک وسیله ناشناخته بود. من زمانی که اولین پروازم را با هواپیمای f4 شروع کردم، با دیدن کابین خلبان احساس کردم کسی که بتواند این هواپیما را بلند کند، آدم عجیب و غریبی است ولی امثال امیر سرتیپ خلبان علیرضا رودباری سه بار از هواپیما خروج اضطراری یا اجکت داشتند این هواپیماها را به پرواز درآوردند.

خلبان علایی در پایان سخنانش گفت: عراق ساعت ۱۴ بعدازظهر و در زمان تعطیلی پایگاه‌های هوایی به آن‌ها حمله کرد و اولین کسانی که به این حمله پاسخ دندان‌شکن دادند همین خلبان‌های ما بودند. اینها افرادی هستند که با هواپیماهایی که ما آرزو داشتیم فقط آن‌ را ببینیم، پرواز کردند و به دفاع از خاک و کیان این سرزمین پرداختند در حالی که در کشورهای دیگر برای بودن‌شان فرش قرمز پهن بود.

در پایان، تابلوی نمایش «پاره‌هایی از چند زندگی» توسط مهمانان این مراسم امیر سرتیپ خلبان علیرضا رودباری، سرهنگ خلبان امین علایی، سرهنگ خلبان احمد خدابنده‌لو، سرهنگ خلبان محمدرضا ملکی و سیدمحمدجواد طاهری مدیریت مجموعه تئاتر شهر امضا شد و مخاطبان به تماشای این اثر نشستند.

نمایش «پاره‌هایی از چند زندگی» نوشته کیانوش احمدی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی شیوا دیناروند تا پنجشنبه ۱۲ آبان در ۲ سانس ۱۸:۳۰ و ۲۰:۱۵ در تالار قشقایی میزبان مخاطبان خواهد بود.