خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: انتخابات در همه جای دنیا بر اساس اصولی مشخص برگزار می‌شود، در یک انتخابات باید شرایط پیش از انتخابات، حین انتخابات و پس از آن شرایطی سالم و شفاف باشد. از سوی دیگر، انتخابات در معنای صحیح آن باید نشأت گرفته از یک نظام دموکراتیک با اصول پذیرفته شده و مشخص آن باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا انتخابات کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی دارای مشخصات یک انتخابات آزاد است؟ آیا این انتخابات به معنای یک پویش سالم و شفاف در راستای رقابت سیاسی میان احزاب و جریان‌های مختلف برای تحقق هدفی مشخص است؟ آیا برگزاری انتخابات در سرزمینی که مبتنی به اذعان قطعنامه‌های سازمان ملل مبتنی بر اشغالگری تأسیس شده و به صورت سازمان یافته حقوق ملت فلسطین را نقض کرده، اهداف خاص جانبی ندارد؟

در این گزارش در نظر داریم مسائلی را مطرح کنیم که نشان می‌دهد انتخابات در اراضی اشغالی نه یک پویش سالم و شفاف سیاسی بلکه یک رخداد با اهداف خاص جهت سرپوش نهادن بر واقعیت تلخ موجود در رژیم صهیونیستی است.

شما اینجا هستید، چون «بن گوریون» کارتان را تمام نکرد!

در سال‌های اخیر رخدادهایی در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) رخ داده که به خوبی واقعیت عریان این رژیم را به تصویر کشیده است. اتفاقاتی که صهیونیست‌ها سعی بر سانسور آن دارند تا از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی بین المللی پنهان بماند اما هر از گاهی بخشی از آن درز شده و در معرض دید همگان قرار می‌گیرد.

چند سال پیش برخی از اعضای کنست و رؤسای فراکسیون‌های صهیونیستی در جلسه پارلمان خطاب به نمایندگان عرب فریاد زدند: «شما اینجا هستید، چون «بن گوریون» (موسس رژیم جعلی) کارتان را تمام نکرده است!». به اعتقاد شما چه معنایی از این عبارات فهمیده می‌شود؟ منظور آنها از طرح این تهدید این است که دیوید بن گوریون و باندهای مسلح صهیونیستی در زمان اشغال فلسطین باید همه فلسطینی‌ها را قتل عام کرده و یا اخراج می‌کردند تا حتی یک فلسطینی در این سرزمین باقی نماند. در واقع صهیونیست‌ها از بخش حاکمیتی گرفته تا اقشار خُرد آن، از لحاظ موجودیتی با فلسطینی‌ها مساله دارند و وجود آنها را مانع موجودیت خود می‌دانند؛ آیا با چنین تفکراتی رژیم صهیونیستی می‌تواند از یک انتخابات آزاد دم بزند؟

تبلیغات انتخاباتی؛ ترکیبی از نفرت و خشونت پراکنی!

نکته بسیار مهم و البته قابل توجه این است که مقامات سیاسی و احزاب صهیونیستی هیچ گونه ابایی از طرح شعارهای تند نژادپرستانه و تبعیض آمیز در فضای علنی و حتی برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی خود ندارند. چه آنکه آنها با شناخت دقیق از جامعه صهیونیستی می‌دانند که چه شعارهایی باعث جمع آوری رأی بیشتر شده و موجبات پیروزی آنها در انتخابات را فراهم می‌سازد.

از طرفی، دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی نیز هیچ گونه واکنش و اقدامی در برخورد با این سیاست‌های نژادپرستانه نمی‌کند تا از رهاورد این رخدادها متوجه شویم که ما با یک رژیم آپارتایدی تمام عیار روبرو هستیم. در روزهای اخیر بنابر اعلام منابع رسمی و حقوق بشری در فلسطین، بیش از ۱۰۰ مورد حمله از سوی شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها و ممتلکات آنها در قدس و کرانه باختری انجام شده است اما با وجود اینکه تصاویر این حملات از سوی رسانه‌های فلسطینی و دوربین‌های شهری به ثبت رسیده، پلیس رژیم صهیونیستی هیچ گونه تحرکی در راستای توقف این تجاوزات انجام نداده است. سوال این است آیا رژیمی که به طور سازمان یافته حقوق ساکنان اصلی سرزمین فلسطین را نقض می‌کند، می‌تواند مدعی برگزاری انتخابات آن هم در شرایط سالم و شفاف باشد؟ مساله قابل توجه اینکه حتی تجاوزات و جنایات روزمره شهرک نشینان اشغالگر و نظامیان صهیونیست از سوی مؤسسات به اصطلاح حقوق بشری رژیم صهیونیستی نظیر بتسلیم، مورد اشاره و اطلاع رسانی قرار می‌گیرد.

پارلمان متوحشین!

اعراب حاضر در اراضی ۱۹۴۸ که در انتخابات کنست در دوره‌های گذشته مشارکت داشته اند، با اتخاذ مواضعی خواستار تحریم این دوره از انتخابات به دلیل سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی شده اند. سران صهیونیست در دهه‌های اخیر تلاش کرده اند از حضور برخی نمایندگان عرب در کنست، سو استفاده کرده و این رژیم را در منظر نگاه بین المللی، یک نظام مبتنی بر اصول دموکراتیک و آزادی نمایش دهند. در همین رابطه، «ناصر لحام» تحلیلگر فلسطینی تصریح می‌کند: شهروندان فلسطینی هیچ اهتمامی به نتایج انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی ندارند، فلسطینی‌ها در سال‌های اخیر متوجه این واقعیت شده اند که نمایندگان متوحش کنست رژیم صهیونیستی هیچ بویی از انسانیت نبرده اند و به همین دلیل از آنها قطع امید کرده اند.

بر مبنای آخرین نظرسنجی‌ها از عرب‌های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ مشخص شد که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی در انتخابات فعلی به ثبت خواهد رسید. براین اساس، میزان مشارکت عرب‌ها در این انتخابات در بهترین حالت زیر ۴۰ درصد است که بیانگر پایین‌ترین سطح مشارکت آنها در این انتخابات در چند دهه اخیر است.

وجود همزمان سه حاکمیت ضد فلسطینی!

در زمان تشکیل فراکسیون پارلمانی کادیما از سوی آریل شارون در سال ۲۰۰۳، لیمور لفنانت که آن زمان وزیر آموزش رژیم صهیونیستی بود در برابر اعضای کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) صراحتاً بیان داشت: در اسرائیل سه حکومت به طور همزمان زمام امور را بدست دارند؛ نخست حکومت شهرک نشینان، دوم حاکمیت باندهای مافیایی و سوم حکومت ما، که البته حکومت ما سیاسی‌ها جرأت ندارد حرفی روی حرف دو حاکمیت دیگر بزند!

سخنان این مقام صهیونیست به قریب به ۲۰ سال پیش باز می‌گردد، از آن زمان تاکنون با اقدامات تحریک آمیز سیاسی، رسانه‌ای و حزبی رژیم صهیونیستی به ویژه در سال‌هایی که نتانیاهو در قدرت حضور داشت، شدت کینه‌ها علیه فلسطینی‌ها در جامعه صهیونیستی تشدید شده و در شرایط کنونی هیچ دور نمای مثبتی در افق، برای برگزاری یک رخداد سیاسی در این محیط مملو از نفرت و تبعیض دیده نمی‌شود.

بهره سخن

در پایان می‌توان به این مساله اشاره کرد که انتخابات پارلمانی در رژیم صهیونیستی هیچ شباهتی به انتخابات در دیگر نقاط جهان ندارد. در کشورهای مختلف جهان مفاهیمی نظیر آزادی بیان، عدالت اجتماعی، ظلم ستیزی و مبارزه نژادپرستی ارزش محسوب شده و همه جریان‌های سیاسی در تلاش برای تحقق آن در راستای مطالبات جامعه هستند. اما در اراضی اشغالی موضوع کاملاً متفاوت است، در اینجا طرح مفاهیم این چنینی هیچ ارزشی نداشته و به جای آن موضوعاتی نظیر توسعه شهرک سازی، تشدید یهودی سازی و قانون یهودیت که در واقع به معنای نفی وجود فلسطینی هاست خریدار بیشتری دارد و جریان سیاسی که بتواند خود را بیش از دیگر جریان‌ها به اجرای این سیاست‌ها مصّر نشان دهد در انتخابات پیروز خواهد شد. این اندیشه و تفکرات نیز ریشه در منطق ایدئولوژیک صهیونیستم دارد که بر اساس مفاهیم تحریف شده دینی خود تنها برای خود حق تشکیل حکومت در فلسطین را قائل شده و هر موجودیت دیگری را نفی می‌کنند. در واقع می‌توان گفت هر حزب یا ائتلافی که بتواند بیش از دیگران جامعه صهیونیستی را به قتل و غارت حداکثری فلسطینی‌ها قانع سازد، پیروز انتخابات خواهد بود.