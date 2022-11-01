آماده باش کامل پلیس و ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری صبح امروز سه شنبه از آماده‌باش کامل نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در سرتاسر اراضی اشغالی همزمان با آغاز بیست و پنجمین دوره انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزاران نفر از نیروهای پلیس، ارتش، گارد مرزی و شاباک در نقاط مختلف اراضی اشغالی در راستای تأمین امنیت انتخابات کنست مستقر شده اند.

این شبکه افزود که نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی نگران وقوع عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان، همزمان با برگزاری انتخابات هستند.

پایگاه خبری عبری واللا نیز بیان کرد که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی شدیدی را برای خنثی کردن هرگونه عملیات فلسطینیان به اجرا گذاشته‌اند.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های رژیم صهیونیستی، احتمال اجرای عملیات مقاومتی توسط گروه عرین الاسود و اسود الحق (وابسته به گردان‌های قسام) است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، از صبح امروز در اراضی اشغالی آغاز شد.