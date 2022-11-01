هشدار کمبود گازوئیل در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرنسا لاتینا، گزارش ها نشان می دهد که کاهش روزافزون ذخایر گازوئیل در آمریکا مشکلات مربوط به حمل و نقل این کشور را چند برابر کرده و آشفتگی زیادی را در بازار سوخت آمریکا به وجود آورده است.

براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، عرضه گزوئیل در این زمان از سال برای این مشتقات نفتی، ۱۰۶ میلیون بشکه کمتر از حد معمول و تقریباً به اندازه سال ۱۹۵۱ است، زمانی که جمعیت آمریکا کمتر از نیمی از ۳۳۲ میلیون فعلی بود.

سی ان بی سی نیز در این ارتباط گزارش می دهد که قیمت گازوئیل برای تحویل در ماه نوامبر ۳۳ درصد افزایش یافته و انتظار می‌رود این افزایش ادامه داشته باشد. بیشترین کمبود گازوئیل در منطقه شمال شرق آمریکا از جمله در نیویورک و نیوانگلند ثبت شده است.

گزارش ها نشان می دهد که برخی از عوامل افزایش تقاضای گازوئیل به دلیل عدم امکان انتقال هیدروکربن از طریق رودخانه می سی سی پی است که در حال حاضر با خشکسالی مواجه است و همچنین تهدید به اعتصاب راه آهن نیز به افزایش تقاضا برای گازوئیل دامن زده است.

در حال حاضر گفته شده که پالایشگاه های ساحل شرقی در ماه های ژوئن و ژوئیه با ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید گازوئیل خواهند داشت، اما بعید است افزایش ساعات کاری این پالایشگاه ها بتواند کمبود فعلی سوخت گازوئیل را تامین کند.

در عین حال افزایش قیمت گازوئیل در آمریکا باعث شده تا تاجران سوخت، نفتکش‌های خود به مقصد اروپا را به سمت ایالات متحده اعزام کنند، زیرا قیمت گازوئیل در آمریکا در حال حاضر بالاتر از اروپاست و عرضه گازوئیل در آمریکا با سود بیشتری همراه است.

به عنوان نمونه «نفتکش تاندرکت» که در اصل عازم مقصد هلند بود، پس از بارگیری در خاورمیانه با حدود ۶۵۰ هزاربشکه (معادل ۲۷ میلیون گالن) گازوئیل، بار خود را در نیویورک تخلیه کرد.

با وجود این وضعیت، اما همچنان تامین گازوئیل در آمریکا در سطح بحرانی است و هنوز مقامات این کشور راهی برای این کسری زیاد سوخت پیدا نکرده اند.