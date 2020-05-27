به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دارمندرا پرادهان اعلام کرد کشورش به دنبال ذخیرهسازی نفت خام ارزان قیمت آمریکا در تأسیسات ذخیرهسازی آمریکاست، چرا که حجم ذخیرهسازی هند تکمیل شده است.
این طرح هند میتواند شبیه اقدام استرالیا باشد که ماه گذشته اعلام کرد با خرید نفت خام برای ذخیره در انبارهای ذخیرهسازی راهبردی نفت آمریکا، میتواند یک ذخیرهسازی اورژانسی نفت را برای استفاده از قیمتهای پایین نفت ایجاد کند.
پرادهان گفت: در حال بررسی امکان ذخیرهسازی بخشی از سرمایهگذاری خود در کشوری دیگر هستیم.
وی افزود: در حال بررسی این امکان در ایالات متحده هستیم که آیا میتوانیم بخشی از این نفت ارزانقیمت را در این کشور ذخیرهسازی کنیم.
قیمت نفت تاکنون در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است، اما در چند هفته گذشته تا حدودی به دلیل تلاشهای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش برای کاهش عرضه، بهبود یافته است.
وزیر نفت هند اظهار کرد: هند که سومین مصرفکننده و واردکننده نفت جهان است، پیش از این ظرفیت ذخیرهسازی راهبردی ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تنی خود را تکمیل و حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۹ میلیون تن نفت را نیز در نفتکشهای مناطق مختلف جهان، بهخصوص در خلیج فارس ذخیره کرده است.
پالایشگران هند نیز مخازن و خطوط لوله تجاری خود را با سوخت و نفت پر کردهاند.
پرادهان گفت: نفت و فرآوردههای ذخیرهشده حدود ۲۰ درصد نیازهای سالانه هند را تأمین میکنند، این کشور بیش از ۸۰ درصد نیازهای نفتی خود را وارد میکند.
هند قصد دارد تجهیزات ذخیرهسازی راهبردی جدیدی را برای رساندن ظرفیت ذخیرهسازی به حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ایجاد کند.
در حالی که در سراسر هند محدودیتهای اعمالشده برای مقابله با گسترش ویروس کرونا فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده است، تقاضای سوخت این کشور در ماه آوریل تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسید.
وی اظهار کرد: تقاضای بنزین و گازوئیل هند، تاکنون در ماه مه، حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از مقدار آن در ماه گذشته است و در ماه ژوئن مصرف سوخت به سطح ژوئن ۲۰۱۹ باز خواهد گشت.
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