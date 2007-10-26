بهای هر بشکه گازوئیل در بازارهای جهانی از مرز 100 دلار گذشت

محمد علی خطیبی درگفتگو با مهر یکی از مهمترین عوامل رشد قیمت نفت را نگرانی کشورهای مصرف کننده از سوخت های زمستانی دانست و افزود: تقاضای بیش از حد برای نفت و سوخت های زمستانی موجب شده که قیمت هربشکه گازوئیل از قیمت هر بشکه نفت سبقت گرفته و به بیش از 100 دلار برسد.

وی تصریح کرد: از دیگر عواملی که موجب شده قیمت گازوئیل در بازارهای جهانی افزایش یابد عمل نکردن روسیه به برنامه های خود در تولید گازوئیل است. به عبارتی دیگر این کشور نتوانسته در سال جاری به میزان لازم به بازارهای جهانی گازوییل عرضه کند .

به گفته خطیبی، نگرانی از کمبود عرضه سوخت های زمستانی از سویی و افزایش تقاضا برای نفت به منظور تولید این سوخت ها از سوی دیگر باعث شده که قیمت هربشکه نفت نیز به بیش از 90 دلار افزایش یابد.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت گفت: کاهش 50 درصدی سطح ذخیره سازی های نفت خام و انواع فراورده های نفتی در آمریکا نسبت به سال گذشته باعث نگرانی های بسیار شده و از سویی دیگر کشورهای مصرف کننده علاوه برنگرانی از سطح ذخایر خود از پایین بودن ظرفیت های پالایشی خود برای تبدیل نفت خام به فراورده های سوختی نگران هستند.

خطیبی با اشاره به دیگر عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت نفت اظهارداشت: از سویی دیگر مسائل ایجاد شده در ترکیه، مکزیک و نیجریه نیز بر قیمت نفت تاثیر گذاشته اند اما نکته مهم این است که کشورهای مصرف کننده بزرگ برای حل کمبودهای در این باره ،ه به فرافکنی می پردازند و به کشورهای تولید کننده برای تولید بیشتر نفت فشار وارد می کنند این درحالی است که مشکل کنونی بازار نفت ناشی از کمبود نفت نیست.

این کارشناس بازار نفت پیش بینی کرد:چنانچه وضعیت و عوامل موجود تقویت شود قیمت نفت تا 100 دلار نیز افزایش می یابد.

به گفته وی، میزان تقاضای کنونی نفت از اوپک در حال حاضر بین 32 تا 33 میلیون بشکه در روز است در صورتی که کل تولید اوپک 7/30 میلیون بشکه در روز است .

وی درپاسخ به این سئوال که آیا افزایش 500 هزاربشکه ای تولید نفت اوپک از 10 آبان ماه جاری مشکلی را از بازارنفت حل می کند، گفت: در این صورت کل تولید اوپک در روز به 31 میلیون بشکه می رسد که در این صورت باز هم یک تا دومیلیون بشکه نفت کمبود عرضه نفت از سوی اوپک وجود دارد.

خطیبی تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت گازوئیل از بنزین نیز بیشتر است به صورتی که هرتن بنزین درخلیج فارس 750 دلار و در آمریکا 830 دلار معامله می شود.