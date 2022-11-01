اوج تب والیبال در جدال تماشایی سیرجان/ مصاف پیکان با قعرنشین لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه یازدهم آبان با هفت دیدار در شهرهای گرگان، اردکان، تهران، سیرجان، رشت، مریوان و مشهد پیگیری خواهد شد.

در مهمترین و حساس‌ترین دیدار این هفته تیم فولاد سیرجان ایرانیان میزبان لبنیات هراز آمل خواهد بود که این مسابقه را می‌توان جدال واقعی مدعیان نامید، زیرا نماینده آمل تیم بدون شکست این رقابت‌ها با شش برد متوالی و ۱۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و فولاد سیرجان نیز با پنج برد و ۱۵ امتیاز در جایگاه دوم است.

دو تیم در هفته ششم نیز حریفان خود را شکست دادند و با انگیزه فراوان برای اثبات شایستگی‌های خود به مصاف هم خواهند رفت. اگر این مسابقه با نتایج سه بر صفر و سه بر یک به پایان برسد، فاتح میدان حتما صدرنشین خواهد شد، به همین دلیل سیرجانی‌ها امید زیادی به برد با استفاده از امتیاز میزبانی دارند، اما شاگردان بهروز عطایی در تیم لبنیات هم مرد میدان‌های سخت هستند و به همین دلیل پیش‌بینی نتیجه این دیدار کار آسانی نیست.

تیم پیکان تهران که با چهار برد و ۱۳ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد در هفته هفتم لیگ برتر مردان در سالن فدراسیون میزبان شهرداری ارومیه تیم قعرنشین جدول است. شاگردان جهانگیر سیدعباسی که در هفته ششم با شکست فولاد سیرجان تیم دوم جدول به نخستین برد خود در این رقابت‌ها دست یافتند، انگیزه زیادی برای کسب یک برد دیگر دارند و این بار به مصاف تیم سوم جدول خواهند رفت.

از سوی دیگر تیم پیکان پرافتخارترین و با تجربه‌ترین تیم لیگ برتر مردان است که سابقه پیروزی در دیدارهای مختلف و حساسی در سالن فدراسیون برابر نماینده ارومیه را دارد و در مجموع این موارد حساسیت این مسابقه را افزایش می‌دهد.

بر اساس برنامه مسابقات تیم هورسان رامسر که با چهار برد و ۱۲ امتیاز در رتبه چهارم جدول است نیز این هفته در دیدار خانگی باید به مصاف مس رفسنجان برود، اما هنوز تکلیف تیم مس رفسنجان مشخص نیست و امروز (دوشنبه نهم آبان) این موضوع در کمیته انضباطی فدراسیون تعیین تکلیف خواهد شد.

در دیگر مسابقه هفته هفتم لیگ برتر مردان تیم راه‌یاب ملل مریوان میزبان شهداب یزد مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود. شهدابی‌ها با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارند و نماینده مریوان با سه برد هفت امتیاز در رتبه هفتم هست. شاگردان محمدرضا تندروان در تیم شهداب که رقابت نزدیکی با هورسان و پیکان دارند، در این هفته به دنبال پنجمین برد و بهبود جایگاه خود در جدول مسابقات به عنوان مدافع عنوان قهرمانی هستند.

تیم ششم جدول یعنی پاس گرگان این هفته در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف شهرداری گنبد خواهد رفت. دو تیم گرگان و گنبد در دربی استان گلستان به مصاف یکدیگر می‌روند و این موضوع حساسیت مسابقه را دو چندان کرده است.

پاس گرگان با سه برد و هشت امتیاز در جایگاه ششم جدول و شهرداری گنبد با دو برد و هفت امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد.

تیم‌های ایفاسرام اردکان (دو برد، پنج امتیاز و رتبه دهم جدول) و نیان الکترونیک خراسان (یک برد، چهار امتیاز و دوازدهم جدول) در هفته هفتم لیگ برتر مردان به ترتیب با گیتی پسند اصفهان (دو برد، هفت امتیاز و رتبه هشتم جدول) و سایپا تهران (یک برد، پنج امتیاز و یازدهم جدول) بازی خواهند کرد.

برنامه هفته هفتم لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

* پاس گرگان – شهرداری گنبد - سالن امام خمینی (ره) گرگان ، ساعت ۱۶

* پیکان تهران – شهرداری ارومیه - سالن فدراسیون والیبال، ساعت ۱۶

* ایفاسرام اردکان – گیتی پسند اصفهان - اردکان، سالن آیت‌الله خاتمی، ساعت ۱۶

* فولاد سیرجان ایرانیان – لبنیات هزار آمل - سیرجان، سالن امام علی (ع)، ساعت ۱۶

* هورسان رامسر – مس رفسنجان - رشت، سالن شهدا، ساعت ۱۶

* راه‌یاب ملل مریوان – شهداب یزد - مریوان، سالن زاگرس، ساعت ۱۶

* نیان الکترونیک خراسان – سایپا تهران - مشهد، سالن مهران، ساعت ۱۶