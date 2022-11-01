حضور گردشگرانی از ۳۹ کشور طی مهرماه امسال در حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال ثریا اردکانی اظهار کرد: در مهرماه ۱۴۰۱ حضور بیش از هزار و ۵۳۰ گردشگر بین المللی در حرم مطهر بانوی کرامت به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این گردشگران از ۳۹ کشور بوده اند، افزود: ۵ کشوری که بیشترین گردشگر را در مهرماه داشتند به ترتیب اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، لهستان و آلمان است.

رئیس اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت، ادامه داد: در مجموع اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت در مهرماه سال جاری میزبان حدود ۱۹۰ گروه گردشگری بین المللی بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از گردشگران خارجی که توسط تورهای گردشگری یا به صورت انفرادی وارد حرم قم می‌شوند به اداره امور بین الملل حرم مطهر مراجعه نمی‌کنند، ابراز کرد: این آمار مربوط به گروه‌هایی است که به محض ورود به حرم مطهر برای همراهی کارشناس زباندان به این اداره مراجعه می‌کنند و اطلاعاتشان به ثبت می‌رسد.