  1. استانها
  2. قم
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۸:۵۰

حضور گردشگرانی از ۳۹ کشور طی مهرماه امسال در حرم حضرت معصومه(س)

حضور گردشگرانی از ۳۹ کشور طی مهرماه امسال در حرم حضرت معصومه(س)

قم- رئیس اداره امور بین‌الملل حرم مطهر بانوی کرامت از حضور بیش از هزار و ۵۳۰ نفر گردشگر از ۳۹ کشور طی مهرماه سال جاری در حرم مطهر حضرت معصومه(س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال ثریا اردکانی اظهار کرد: در مهرماه ۱۴۰۱ حضور بیش از هزار و ۵۳۰ گردشگر بین المللی در حرم مطهر بانوی کرامت به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه این گردشگران از ۳۹ کشور بوده اند، افزود: ۵ کشوری که بیشترین گردشگر را در مهرماه داشتند به ترتیب اسپانیا، آمریکا، ایتالیا، لهستان و آلمان است.

رئیس اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت، ادامه داد: در مجموع اداره امور بین الملل حرم مطهر بانوی کرامت در مهرماه سال جاری میزبان حدود ۱۹۰ گروه گردشگری بین المللی بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از گردشگران خارجی که توسط تورهای گردشگری یا به صورت انفرادی وارد حرم قم می‌شوند به اداره امور بین الملل حرم مطهر مراجعه نمی‌کنند، ابراز کرد: این آمار مربوط به گروه‌هایی است که به محض ورود به حرم مطهر برای همراهی کارشناس زباندان به این اداره مراجعه می‌کنند و اطلاعاتشان به ثبت می‌رسد.

کد مطلب 5621706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه