به گزارش خبرنگار مهر، نشر فرزان روز کتاب «بررسی تحولات نظام پادشاهی در بستر تاریخ ایران» نوشته بهروز پیروز را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۳۷۲ صفحه و بهای ۱۵۰ هزار تومان منتشر کرد.

نویسنده در این کتاب درصدد است تا به تبیین تحولات نهاد سلطنت از ابتدا تا انقراض آن بپردازد و علل این دگرگونی‌ها را ریشه‌یابی کند. بخش عمده‌ای از مباحث این کتاب مربوط به تاریخ معاصر ایران (از دوران صفویه تا پایان دوره پهلوی) است، چرا که عمده تحولات سلطنت در این دوره اتفاق افتاده و عصر صفویه نقطه شروع تحولات ایران معاصر است.

در این دوران پس از حدود ۹ قرن ایران به عنوان کشوری مستقل تأسیس و مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد و این اتفاقات بزرگ در دگرگونی‌های بعدی ایران اثرگذار بود و کشور به عنوان یک ابرقدرت، هویتی متمایز در مقابل بخش دیگر جهان اسلام که تحت سیطره امپراطوری عثمانی بود، پیدا کرد.

از طرف دیگر این دوره هم زمان با آغاز پیدایش تمدن جدید در غرب است که به مرور زمان بر همه جای دنیا از جمله کشور ما تأثیر گذاشت. از مهم‌ترین تغییرات برآمده از مدرنیته، ایجاد نگرش جدید به ماهیت حکومت و کارکرد و وظایف این نهاد و رابطه آن با مردم است. نویسنده تأثیرگذاری این اندیشه‌ها را به عنوان عوامل خارجی در نظر گرفته و به طور کل به تحلیل مجموع عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذاری بر نظام پادشاهی در ایران و عوامل سقوط و انحطاط آن را در اواخر این دوره تاریخی، می‌نشیند.

«بررسی تحولات نظام پادشاهی در بستر تاریخ ایران» سه بخش دارد: «بررسی مفهوم پادشاهی از منظر اسطوره‌ای آن»، «بررسی پادشاهی در ایران از منظر تاریخی» و «بررسی تحولات پادشاهی در چند دوره تاریخ معاصر ایران».

این میان بخش سوم مفصل‌ترین بخش کتاب است و چهار فصل دارد: «تاسیس صفویه: اوج گیری دوباره پادشاهی در ایران»، «ظهور نادرشاه: بازگشت اقتدار پادشاه و تمامیت ارضی به ایران»، «پادشاهی قاجار: دوره بازنگری در نظام پادشاهی مطلقه» و «پادشاهی پهلوی: بازگشت دوباره سلطنت استبدادی و انقراض نظام پادشاهی در ایران».