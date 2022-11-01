به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین امروز در جلسه استیضاح خود با بیان اینکه ما یک کشتی هستیم و دولت و مجلس باید در کنار مشکلات را حل کنند، اظهار کرد: در ۴ سال قبل از شروع وزارت بنده، ۵ وزیر و سرپرست در این وزارتخانه حضور یافتند. این حوزه پر چالش است و ما وارث مشکلات انباشته شده‌ای هستیم که باید با هوشمندی آنها را اولویت بندی کنیم؛ بنده اعتراف می‌کنم و قبول داریم که در بخش صنعت و معدن هنوز مشکلات وجود دارد و ضعف‌ها را می‌پذیرم اما ما اولویت بندی کرده‌ایم.

وزیر صمت افزود: حوزه خودرو قصه پر غصه‌ای است و نه من، نه شما، نه رهبری و نه مردم راضی نیستند؛ آیا درست است که من کنار بایستم و فقط انتقاد کنم و یا اینکه کنار خودروسازان بایستم و به اصلاح امور بپردازم؟ قبول دارم که خودروسازان باید کار را اصلاح کنند اما مهم این است که روند راضی کننده است.

وی ادامه داد: شما حرکت را ببینید نه وضعیت را؛ وضعیت امروز قابل دفاع نیست اما از سال گذشته بهتر شده و رو به بهبود هم است.

فاطمی امین گفت: نمی‌توان مسائل چندین ده ساله را در یک سال حل کرد اما اولویت بندی کرده‌ایم؛ تمرکز را از مهر پارسال بر ثبات تولید گذاشتیم. سال گذشته ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو در کف پارکینگ بود و دادگستری ورود کرد. الان این موضوع حل شده و مشکل نقدینگی بدون دریافت یک ریال از بانک مرکزی حل شد.

خودروسازان به دنبال فروش قسطی هستند

وزیر صمت افزود: طی ۷ ماه امسال ۳۰۰ درصد رشد تولید خودروی کامل، ۴۷ درصد رشد تولید وانت، ۴۵۰ درصد افزایش تولید ون، ۷۸ درصد رشد تولید اتوبوس و ۱۴۷ درصد رشد تولید کامیون کشنده را داشتیم.

فاطمی امین ادامه داد: همین اتفاقات باعث شد قرعه کشی در خودروسازی سایپا لغو شود، آن هم قرعه کشی که پر از رانت و فساد بود.

وزیر صمت افزود: وضعیت به گونه‌ای شده که خودروسازان الان به دنبال قسطی فروختن محصولات خود هستند. پارسال برای فروش خودرو منت می‌گذاشتند اما الان باید منت بکشند؛ حتی یکی از خودروسازان به دنبال همکاری با لیزینگ است تا خودرو را قسطی بفروشد که بیانگر بهبود فرایند تولید است.

وی به کیفیت خودروها نیز اشاره کرد و گفت: ۳۰۰ پروژه برای حوزه کیفیت تعریف شده اما هنوز ملموس نیست؛، کیفیت را نمی‌شود یک شبه حل کرد.

فاطمی امین با اشاره به موضوع انحصار در حوزه خودرو، اظهار کرد: پارسال سهم بخش خصوصی از صنعت خودروسازی ۷ درصد بود و امسال ۱۵ درصد شده است؛ یعنی به سمت کاهش انحصار حرکت می‌کنیم.

موافق واردات هستم

وزیر صمت به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: بنده که موافق واردات بودم و کار را هم جلو بردیم. من یک حرف را نمی بخشم که گفته شد دوستان من در آستان قدس در واردات دخیل هستند و یا شرکت من قرارداد بسته اند. اگر این حرف اثبات شد استعفا می‌دهم اما اگر ثابت نشد مدعیان باید پاسخگو باشند. این اتهامات در صحن مجلس به یک مدیر دولت انقلابی وارد شود صحیح نیست.

فاطمی امین در مورد بحث واگذاری هم اظهار کرد: همه شما از هپکو، هفت تپه و… خاطره دارید. اگر واگذاری خودروسازان به همان روش انجام شود هزاران هپکو ایجاد می‌شود. بنده مسئول صنعت هستم. ما برای اینکه هیچ شائبه‌ای نباشد قیمت گذاری این دو خودروساز را به کانون وکلای قوه قضائیه سپردیم. بعد از مشخص شدن قیمت گذاری برای هر دو شرکت آگهی دادیم. برای سایپا دو خریدار و برای ایران خودرو یک خریدار آمد مگر می‌شود با این تعداد واگذاری را انجام داد؟

در حوزه خودرو «سلبریتی طور» رفتار نکردم

وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات خودرو به وزارتخانه باز می‌گشت؛ از روزی که وزیر شدم هر روز جلوی وزارتخانه تجمع بود الان دیگر تجمع می‌بینید؟ ۲۰ درصد از تعهد خودروسازان کاهش یافت؛ ۹ خودرو سال آینده به بازار می‌آید.

وزیر صمت به تصادف زنجیره‌ای شهر بهبهان که سال گذشته روی داد اشاره کرد و گفت: من از این تصادف بازدید کردیم و همه ما متاسفیم. اما جاده، راننده، پلیس، خودرو و… هم نقش دارد. من هم از کیفیت خودرو ناراضی ام اما سلبریتی طور رفتار نکردم بلکه به میدان برای حل مشکلات آمدم.

فامیل بازی به ما نمی چسبد

فاطمی امین در مورد انتسابات فامیلی، تصریح کرد: فساد و فامیل بازی به ما نمی چسبد؛ من برادرخانم ندارم اما بارها گفته اند که ایشان را در پست‌های مختلف به کار گرفته ام؛ برادر خانم بنده در تصادف جاده‌ای کشته شده است. ‏ چرا شایعات این چنینی مطرح می‌شود؟

سید رضا فاطمی امین افزود: من اولین مدعی مقابله با فساد هستم. با رئیس جمهوری عهد و پیمان بستیم؛ رئیس جمهوری اسطوره مقابله با فساد است. من هم به شدت با این مسائل مقابله می‌کنم.

وزیر صمت در مورد پولشویی هم گفت: در بحث مبارزه با پولشویی عقب هستیم اما اتهامی که در اینجا مطرح شد حتماً باید پیگیری شود؛ این مساله یک اتفاق بد است که در این تریبون مقدس اینطور صحبت می‌شود.

سرمایه گذاری بهبود یافته است

وی تاکید کرد: محور اقتصاد تولید است اگر تولید رشد داشت بقیه مسائل قابل حل است اما اگر تولید درست نبود بقیه کارها هم مصداق «آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی را» می‌شود.

وزیر صمت با اشاره به رشد تولید، گفت: در سه ماه اول امسال رشد بخش صنعت ۵.۱ درصد بوده است و در بخش فولاد بیش از ۱۰ درصد رشد داشتیم. در تولید روغن با کاهش مواجه شدیم که علتش مشخص است و قاچاق این حصول هم کاهش یافت.

وی به وضعیت سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: قبل از سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاری یا منفی یا نزدیک به صفر بود، اما بهار امسال ۵.۷ درصد رشد سرمایه گذاری داشتیم؛ یعنی فعالان اقتصادی به آینده کشور امیدوار شدند.

رشد ۱۳ درصدی صادرات در نیمه نخست سال

وزیر صمت ادامه داد: ۶ هزار هکتار به مساحت شهرک‌های صنعتی اضافه کردیم و گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که وزارت صمت رتبه یک اشتغال را دارد؛ در واقع ۱۶۰ هزار اشتغال ایجاد کردیم که سهم ۲۴ درصدی در کل دارد.

وی به صادرات هم اشاره کرد و افزود: در ۶ ماه اول امسال ۱۳ درصد رشد صادرات داشتیم.

وزیر صمت تصریح کرد: شرکت‌های بورسی که ۵۰ درصد تولید کشور را انجام می‌دهند، در خرداد ۲.۵ درصد، در تیر ۵.۸ درصد، در مرداد ۶.۷ و در شهریور ۶.۵ درصد رشد داشتند؛ یعنی رشد تولید در تابستان امسال بالاتر از ۵.۱ درصد بهار خواهد بود.

وی یادآور شد: ۷۰ تشکل به شما نامه زدند که نشاندهنده امیدشان به وضعیت است که امیدواریم با کمک شما فزونی یابد و شاهد پیشرفت کشور باشیم.

جلوی رانت در مزایده معادن را گرفتیم

وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت حوزه معدن اظهار کرد: ما در حوزه معدن مشکلات زیادی داریم. اولین کاری که باید در این حوزه اتفاق بیافتد اکتشاف است و اولین کاری که ما در این حوزه کردیم هم تمرکز بر اکتشاف بود و در یک سال گذشته معادن غنی کروم و طلا در استان خراسان جنوبی پیدا کردیم. بسیاری از دستور العمل ها را حذف کردیم و جلوی رانت در مزایده معادن را گرفتیم.

فاطمی امین ادامه داد: ما ۹۴ واحد فولادی در کشور داریم و وزارت صنعت در یکی از اینها سهام دارد که فولاد مبارکه است. فولاد مبارکه ۱۹ درصد تولید فولاد کشور را دارد و ما ۱۷ درصد در آن سهم داریم و در مجموع ما ۳ درصد سهام فولاد کشور را داریم. امسال فولاد و سنگ آهن و آهن اسفنجی در بورس کالا ارائه شده و بورس کالا ساز و کار شفافی برای فروش کالا است.

وزیر صمت افزود: امسال توانستیم قیمت فولاد را مدیریت کردیم به صورتیکه قیمت فولاد در ترکیه ۵۰ درصد بیشتر از ایران شد و قیمت فولاد مستعد افزایش بود که مدیریت شد. در مورد سیمان هم باید بگویم ما سال گذشته گفتیم قیمت سیمان باید کاهش پیدا کند و حدود یک ماه طول کشید تا قیمت سیمان کاهش یابد.

وزیر صمت به وضعیت ماشین آلات معدنی اشاره کرد و گفت: قیمت ماشین آلات معدنی علی رغم افزایش قیمت ارز ثابت مانده و این به معنای تنظیم بازار است.

وی با اشاره به تورم تولیدکننده هم افزود: در حوزه تورم تولید کننده تورم کل از ۵۸.۹ درصد به ۴۸ درصد رسیده و در حوزه صنعت از ۶۶ درصد به ۴۶ درصد رسیده و تورم معدن از ۱۰۰ درصد به ۲۷ درصد رسیده است.

وزیر صمت به حوزه مبارزه با قاچاق و تقلب در تولید کالا اشاره کرد و گفت: امروز ۸۰۰ هزار کالا کد رهگیری گرفته و امسال بیش از ۲۳۰ میلیون کد رهگیری در حوزه لوازم یدکی صادر شده است.