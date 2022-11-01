تولید یک میلیون تن مس تا ۶ سال آینده/ ما مسئول دوره خود هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین امروز در بخش دوم سخنان خود در جلسه استیضاح خود با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است و ما باید به مردم و به نمایندگی از مردم به شما پاسخگو باشیم، اظهار کرد: من از استیضاح کنندگان تشکر می‌کنم نکات را مطرح کردند که مسائل خوبی را باز می‌کند، البته برخی از مسائل جزئی بود؛ ۱۰ میلیون تن ورق نیاز داریم که ۸ میلیون تن تولید می‌شود و مابقی باید وارد شود.

قیمت سیمان نصف زمان آغاز مسئولیت من در سال ۱۴۰۰

وزیر صمت افزود: دوره مسئولیت ما از شهریور ۱۴۰۰ آغاز شد و وضعیت قیمت‌ها هم مشخص است؛ الان قیمت سیمان نصف قیمت در شهریور ۱۴۰۰ است؛ چهل سال پیش شاید سیمان ۱,۰۰۰ تومان باشد اما ما فقط پاسخگوی دوره خود هستیم.

وی ادامه داد: در مورد درج قیمت تولیدکننده هم باید اشاره کنم که مخبر (معاون اول رئیس جمهوری) دستور دادند که درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان اجرا شود که طرح موفقی هم بود.

فاطمی امین به انتقاد یکی از نمایندگان در مورد ایجاد شهرک‌های جدید اشاره کرد و گفت: ایجاد شهرک مصوبه دولت می‌خواهد و به تشخیص من نیست و من فقط پیشنهاد می‌دهیم اما خبر خوبی است که ۶۰۰۰ هکتار زمین اضافه کردیم که برخی توسعه زمین‌های قبلی و برخی ایجاد زمین‌های جدید است؛ آقای سیاهکلی به نفع من صحبت کرد و مخالفت ایشان در واقع موافقت بود.

وزیر صمت به وضعیت فولاد و مس اشاره کرد و افزود: یک تن فولاد یک میلیون تومان و یک تن مس ۲۰۰ هزار تومان است؛ ما باید مسئولان قبلی را در مورد عدم توجه به مس بازخواست کنیم. ما ۷ درصد ذخایر مس دنیا را داریم. سودآوری در حوزه ۳۷ درصد است اما سودآوری در حوزه مس بیش از صد در صد است که یک غفلت تاریخی از این حوزه داشتیم که برای بهبود اوضاع برنامه ریزی کرده‌ایم؛ الان ۲۸۰ هزار تن تولید مس داریم که برنامه داریم در ۶ سال آینده به یک میلیون تن برسد.

وی به وضعیت سامانه‌ها و آمار و اطلاعات اشاره کرد و گفت: ۲ هزار شاخص را در سامانه پایش تعریف کردیم که ۵۰ درصد کار جلو رفته و تا دو ماه دیگر تمام می‌شود؛ این سامانه یک اتاق رصد است که قبل از رخ دادن رویداد، متوجه آن می‌شویم زیرا اساس این است که ۳ ماه قبل باید از رویدادها مطلع باشیم. این سامانه پایش که نصف شاخص‌هایش آماده شده کار بزرگی است که مدیریت صنعت را بهبود می بخشد.

وزیر صمت با بیان اینکه اشکال از ماست که با کار رسانه‌ای نتوانستیم اقدامات را منتقل کنیم، اظهار کرد: مجلس و دولت انقلابی همراهی کنند؛ ما به اتفاق هم تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفتیم که در نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما یک جای دیگر هم حذف شد که کمتر کسی به آن توجه می‌کند و آن تعرفه گمرکی است؛ قبلاً تعرفه ضرب در ۴,۲۰۰ تومان می‌شد اما از ابتدای امسال ضرب در ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان می‌شود. چه کسی این موضوع را مدیریت کرد؟ این کار بدون خون ریزی انجام شد.

نحوه کنترل قیمت میلگرد در ایران

وی به بحث تأمین مالی اشاره کرد و افزود: تولید ۳ مؤلفه اصلی شامل بازار، سرمایه در گردش و مواد اولیه دارد؛ در سوم شهریور ماه ۱۴۰۰ از شما رأی اعتماد گرفتم و ۴ شهریور برای سیمان و فولاد وقت گذاشتم. سهمیه بندی و رانت خواری و دونرخی بودن فولاد را حذف کردیم و در حال حاضر هر تولیدکننده می‌تواند بنا به نیاز خود ورق تأمین کند.

وزیر صمت به سخنان نمایندگان در مورد کاهش قیمت فولاد اشاره و تصریح کرد: آیا قیمت جهانی در ماه‌های گذشته بالا نرفت؟ آیا نرخ دلار بالا نرفت؟ پس چرا بازار ثبات دارد؟ قیمت میلگرد در ترکیه ۵۰ درصد و در امارات ۳۰ درصد بالاتر از ایران بود اگر اوضاع کنترل نمی‌شد قیمت میلگرد در ایران ۹۰۰ دلار می‌شد اما روی ۶۰۰ دلار مدیریت شد. یک پروند تعزیرات در حوزه‌های سیمان و فولاد نداشتیم که یعنی اوضاع را مدیریت کردیم.

وی تصریح کرد: می‌گویند حجم صادرات کاهش یافته و به لحاظ ارزشی افزایش یافته است. این که موضوع خوبی است یعنی کالای ارزشمندتری صادر می‌کنیم. اقتصاد ما به نفت گره خورده است. تراز تجارت خارجی و بودجه دولت به نفت گره خورده و باید نفت بفروشیم که مواد مورد نیاز را وارد کنیم. باید مجدد تکرار کنم که سال گذشته صادرات غیرنفتی ۴۰ درصد رشد کرد. بنابراین ۳.۵ میلیارد دلار تا رهایی از وابستگی به نفت فاصله داریم.

وزیر صمت به کسری تراز تجاری اشاره کرد و گفت: امسال کسری تراز تجاری ۲ میلیارد دلار شده است که در سال ۱۴۰۲ تراز مثبت خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۲۱ مرکز در کشورهای خارجی تأسیس کردیم، افزود: حجم تجارت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ۸۰۰ میلیارد دلار است. در این دولت ۹ دور مذاکره داشتیم و در آینده‌ای نزدیک تجارت آزاد با تعرفه صفر برقرار می‌شود و نسبت به رقبای اصلی برتری پیدا می‌کنیم.

احیای دو هزار واحد راکد

فاطمی امین به پیمان شانگهای هم اشاره کرد و گفت: ۴۰ درصد جمعیت دنیا، یک چهارم خشکی‌های دنیا و یک سوم رشد اقتصادی دنیا متعلق به کشورهای عضو پیمان شانگهای است؛ رئیس جمهور پیشنهاد جدا شدن از دلار و یورو را به این سازمان ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت؛ وقتی این اتفاق بیفتد یعنی ۴۰ درصد جمعیت دنیا از این دو ارز رها می‌شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۲ هزار واحد راکد احیا شده است که نتیجه رشد تولید است، به نظام مالی اشاره کرد و افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار دادیم که در این حوزه ۳۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد.

فاطمی امین همچنین به لزوم دانش بنیان شدن اقدامات اشاره کرد و گفت: ۲۵ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به جای رفتن به کشورهای خارجی در وزارت صمت فرصت مطالعاتی خود را انجام می‌دهند که به صد نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه می‌شد کار رسانه‌ای کرده و ربان قیچی کرد اما تمرکز ما روی اصلاح ساختار است، گفت: از سال گذشته احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه برق را در دستور کار قرار دادیم زیرا صنعت به این مسائل نیاز دارد.

فاطمی امین تصریح کرد: وقت شما را نگیرم، تصمیم با شماست. کارهایی را آغاز کردیم و در نیمه راه هستیم و بیش از صد پروژه تعریف شده است. آنچه تاکنون رخ داده تلاش ما بوده است امیدواریم که توفیق خدمت را داشته باشیم و این جایگاه‌ها برای ما طعمه نیست. افتخار ماست که در عصر جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و رهنمودهای رهبری را پی گیری می‌کنیم.

وزیر صمت گفت: آینده روشن است؛ هر چند امروز مردم ما مشکلات معیشتی دارند و ما هم از این همین مردم هستیم اما دولت انقلابی در کف میدان است. در یک سال گذشته از ۱۵۰ واحد تولیدی بازدید کردم و بیش از ۶۰ جلسه هم اندیشی با تشکل‌ها گذاشتم. امیدواریم که امید شما ضعف‌های ما را پوشش دهد. ضعف‌هایی داریم و قطعاً باید اصلاح کنیم. اما اطمینان می‌دهم که مایه گذاشتیم و شب و روز از کار کم نگذاشتیم.