بیمه تأمین اجتماعی باعث ایجاد کمبود کاذب دارو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن صبور، با اشاره به اینکه جامعه داروسازی با کلیت طرح دارویاری موافق بوده و تمام قد برای اجرای این طرح همکاری نمود، اظهار کرد: پاشنه آشیل طرح دارویاری سازمان‌های بیمه گر به ویژه تأمین اجتماعی است که با توجه به پیش بینی‌های انجام شده و سابقه بیمه‌ها در بازپرداخت مطالبات داروخانه‌ها، متأسفانه با وجود گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویاری هنوز پرداخت‌های داروخانه‌ها انجام نشده و مطالبات ماهیانه به ویژه در مراکز خاص از نظر عددی ۲ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: میانگین داروخانه‌ها با بیمه تأمین اجتماعی سروکار دارند و پس از اجرای طرح دارویاری ۶۰ درصد مطالبات آن هم تا تیرماه پرداخت شده و به صراحت بیان می‌کنند که اعتبارات مالی لازم برای بازپرداخت را ندارند.

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در طرح دارویاری قرار بر این بود که مطالبات داروخانه‌ها ظرف مدت یک ماه تسویه شود اما هنوز شاهد چنین چیزی نیستیم و اگر وضعیت موجود به همین شکل ادامه پیدا کند، داروخانه‌های بخش خصوصی نقدینگی لازم برای خرید دارو از تأمین کنندگان را ندارند.

صبور با اشاره به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت در برخی اقلام دارویی گفت: البته سهم بیمار با افزایش قیمت داروها ثابت مانده اما بالا رفتن حجم نقدینگی توان خرید دارو از شرکت‌های تأمین کننده را از داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سلب نموده و عملاً موجب ایجاد سیکل معیوب در زنجیره تأمین و خرید دارو شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیمه‌ها باید نسبت به تعهدات خود برای تسویه یک ماهه مطالبات داروخانه‌ها در طرح دارویاری پایبند باشند، خاطرنشان کرد: برخی از آیتم‌ها طرح دارویاری به ویژه در زمینه پرداخته‌ها نیازمند بازنگری است زیرا در صورت عدم تأمین اعتبارات شاهد کسری‌های کاذب در تهیه اقلام دارویی خواهیم بود. همچنین بیمه‌های مکمل نیز در این طرح دیده نشده‌اند که با وجود افزایش قیمت‌ها در بازپرداخت هزینه‌ها به بیماران دچار مشکلات عدیده هستند.