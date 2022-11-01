کتاب «برسد به دست حاج قاسم» راهی بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «برسد به دست حاج قاسم» مجموعه نامه‌های نوجوانان و جوانان به شهید حاج قاسم سلیمانی است به‌تازگی با همکاری انتشارات روایت فتح و مکتب حاج قاسم راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب نتیجه مسابقه دانش آموزی «نامه‌ای به حاج قاسم» است که دی ماه سال ۱۳۹۸ با همکاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در سراسر کشور برگزار شد.

در زمان برگزاری این مسابقه بیش از دوهزار نامه از ۳۰ استان و ۹۰ شهر و روستا به دبیرخانه ارسال شد که طی دو مرحله داوری توسط نویسندگان مطرح کشوری از جمله آقایان: مرتضی سرهنگی، مهدی قزلی، یحیی نیازی، مجید سانکهن، امیر اسماعیلی و خانم‌ها راضیه تجار، زینب پاشاپور و یاس حسینیه تعداد ۱۱۰ نامه انتخاب و ۲۹ نامه شایسته قدردانی تشخیص داده شد که در قالب کتاب «برسد به دست حاج قاسم» منتشر شد.

این‌کتاب با ۲۲۴ صفحه، شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.