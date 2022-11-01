ارائه پیشنهاد حمایتی دوم بورس به ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار؛ «مجید عشقی» در جلسه‌ای با اعضای کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اظهار داشت: سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته ۱۰ بندی نمی‌کند و در این طرح سعی شد تا مسائل جزئی همچون عدم تطبیق زمان معاملات بورس و فرابورس، ورود عرضه اولیه‌ها به بازار و … که باعث حساسیت سهامداران شده بود، برطرف بشود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شد و برای نخستین بار این صندوق با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود، چراکه دارایی‌های ریالی این صندوق به نوعی تبدیل به دلار شده است.

عشقی گفت: با توجه به افت قیمت سهام، می‌توان این موضوع را این‌گونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه با نرخ دلار در کانال ۳۰ هزار تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی خریداری کرده‌اند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به بیان دیگر صندوق توسعه ملی که یک منبع بین نسلی به حساب می‌آید، دارایی ارزنده‌ای را در قیمت‌های بسیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: جهت افزایش اثرگذاری اقدامات حمایتی، قصد ارائه یک پیشنهاد چند بندی (سه الی چهار بند) به ستاد اقتصادی دولت را داریم و در تلاش برای اخذ مصوبه‌هایی در راستای رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام هستیم.

عشقی تصریح کرد: باید به طور مشخص و بر اساس اولویت موضوعات مطرح، پیشنهادهای خود را به ستاد اقتصادی دولت اعلام کنیم تا به این واسطه دغدغه‌های اصلی فعالان بازار سهام همچون حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و … برطرف بشود؛ در تلاشیم تا هرچه سریع‌تر این موارد تعیین و تکلیف و سایه سنگین آنها تا سال آینده از سر بازار سرمایه رفع بشود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: بخشی از اصلاحات مربوط به بودجه می‌شود و بخش دیگری نیز باید در روح حاکم بر بودجه لحاظ شود و کلیت ارکان آن را در نظر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ما احکامی که سال گذشته وجود داشت و چند بند جدید را در برای بودجه پیشنهاد کرده‌ایم که این موارد باید در مجلس مورد دفاع قرار بگیرد و سعی داریم با رایزنی با کمیسیون اقتصادی بتوانیم شرایط مطلوبی در بلندمدت برای بازار سهام به وجود بیاوریم.

عشقی گفت: در خصوص بودجه جلسات متعددی داشتیم و احکامی از آن استخراج و به وزارتخانه ارسال شد، اما با این حال تمامی فعالان بورسی می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام کنند و با خرد جمعی این موضوع تا پایان آبان ماه سال جاری به نتیجه برسد.

عشقی با اشاره به یکی از تردیدهای این روزهای سهامداران، ابراز کرد: حاشیه سود شرکت‌ها به علت اوضاع اقتصاد جهانی و افت قیمت کامودیتی‌ها، کاهش داشته است، اما نباید به این موضوع وزن زیادی داد؛ چراکه با منطق سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها برای سه ماه خریداری نمی‌شوند و افراد باید با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند؛ این نوسان‌ها کاملاً طبیعی است و قطعاً چنین شرایطی باقی نخواهد ماند؛ از طرفی تمامی این شرایط و مشکلات در قیمت‌های فعلی منعکس شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: با ورود پول‌های جدید این فضا کنترل خواهد شد و تمامی خریداران اثرات مثبت آن را در بازه یک‌ساله خواهند دید.‌