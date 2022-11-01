هنیه خواستار حمایت سران عرب از ملت و مقاومت فلسطین شد

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز سه شنبه در پیامی به نشست سران اتحادیه عرب در الجزایر، خواستار حمایت سران عربی از ملت و مقاومت فلسطین شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت رهبران عرب از ملت و مقاومت فلسطین، از آنها خواست بیانیه نشست الجزایر درباره وحدت ملی میان گروه‌های فلسطینی را تأیید کنند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در این پیام که همزمان با آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در الجزایر صادر شده، تاکید کرد برگزاری این اجلاس در الجزایر همزمان با سالگرد پیروزی مردم این کشور در نبرد استقلال که یک میلیون و ۵۰۰ هزار الجزایری در آن شهید شدند، مناسبت بسیار خوبی برای یادآوری مساله فلسطین است.

هنیه افزود: فلسطین این روزها زیر پاهای اشغالگران ملتهب است و ما مطمئن هستیم که امت عربی شامل رهبران و ملت‌های آن در کنار ما هستند.

وی افزود: مساله فلسطین امروز در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مراحل تاریخش قرار دارد، جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطین در حال افزایش است، مسجدالاقصی با یهودی سازی و تقسیم زمانی و مکانی مواجه است، شهرک سازی و مصادره اراضی و املاک فلسطینی‌ها در کرانه باختری رشد فزاینده ای داشته است، نوار غزه در محاصره خفه کننده قرار دارد، اسیران ما در شرایط بسیار سختی هستند و آوارگان در جای جای این کره خاکی در بدترین وضعیت در حال گذران زندگی هستند.

رئیس دفتر سیاسی حماس تصریح کرد: با وجود همه این فشارها مردم فلسطین قیام کرده و در برابر اشغالگران ایستادگی می‌کنند، فلسطینی‌ها هر روز شهیدی را در راه آزادی تقدیم می‌کنند، آنها در واقع بر حقوق خود در سرزمین، میهن و اماکن مقدس خود پافشاری می‌کنند.

هنیه در پایان ضمن تاکید بر اینکه مساله فلسطین همچنان باید مساله اساسی کشورهای عربی باشد، افزود: ما از سران عربی حاضر در نشست اتحادیه عرب می‌خواهیم بیانیه وحدت گروه‌های فلسطینی در الجزایر را تأیید کرده و آن را به عنوان بخشی از بیانیه پایانی نشست خود بگنجانند.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین بر لزوم موضع گیری سران عرب در حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی و همچنین پشتیبانی آنها از اسرای فلسطینی تاکید کرد.