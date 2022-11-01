به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، دانش‌آموزان فلسطینی در غزه امروز سه شنبه راهپیمایی بزرگی در حمایت از گروه عرین الاسود (بیشه شیرها) و مقاومت در کرانه باختری انجام دادند: