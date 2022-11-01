به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، دانشآموزان فلسطینی در غزه امروز سه شنبه راهپیمایی بزرگی در حمایت از گروه عرین الاسود (بیشه شیرها) و مقاومت در کرانه باختری انجام دادند:
دانشآموزان فلسطینی در غزه امروز سه شنبه راهپیمایی بزرگی در حمایت از گروه عرین الاسود (بیشه شیرها) و مقاومت در کرانه باختری انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، دانشآموزان فلسطینی در غزه امروز سه شنبه راهپیمایی بزرگی در حمایت از گروه عرین الاسود (بیشه شیرها) و مقاومت در کرانه باختری انجام دادند:
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