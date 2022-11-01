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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۴

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

دانش‌آموزان فلسطینی در غزه امروز سه شنبه راهپیمایی بزرگی در حمایت از گروه عرین الاسود (بیشه شیرها) و مقاومت در کرانه باختری انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، دانش‌آموزان فلسطینی در غزه امروز سه شنبه راهپیمایی بزرگی در حمایت از گروه عرین الاسود (بیشه شیرها) و مقاومت در کرانه باختری انجام دادند:

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

راهپیمایی گسترده فلسطینی‌ها در غزه در حمایت از عرین الاسود+تصاویر

کد مطلب 5622268

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