سطح مشارکت شیخ نشینان در نشست سران عرب در الجزایر چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سطح مشارکت خود در نشست سران اتحادیه عرب در الجزایر را اعلام کردند که بر این اساس فقط یک رهبر یعنی امیر قطر در سطح بالا در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشست الجزایر مشارکت دارد.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ریاست هیئت کشورش را در نشست برعهده خواهد داشت.

در این باره عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر اعلام کرد که حضور امیر قطر در این نشست همبستگی را افزایش می دهد.

وی از تلاشهای امیر قطر در وحدت صفوف عربی و همبستگی کشورهای عربی تمجید کرد.

این در حالی است که محمد بن راشد نائب رئیس امارات به نیابت از محمد بن زاید آل نهیان در این نشست مشارکت دارد.

از جانب سلطان عمان هم اسعد بن طارق به عنوان نماینده به الجزایر رفته است و از جانب شاه بحرین هم محمد بن مبارک آل خلیفه در الجزایر حضور دارد.

از سوی امیر کویت هم شیخ مشعل الاحمد الصباح ولیعهد این کشور شرکت دارد.

ریاست هیئت سعودی را هم فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور به جای ملک سلمان برعهده دارد.

نشست سران عرب امروز و فردا برگزار می شود.