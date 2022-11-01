به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی پوریوسفی ظهر سه شنبه در نشست خبری اعلام فراخوان دومین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» در رشت، نهضت جنگل را آغاز کننده جریان مقاومت دانست و اظهار کرد: جریان مقاومت از مسیر نهضت جنگل می‌گذرد.

وی با اشاره به شعار دومین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» افزود: تحلیل و تبیین مسیر ۱۰۰ ساله مقاومت از شهید میرزاکوچک جنگلی تا شهید حاج قاسم سلیمانی هدف اصلی برگزاری دومین دوره این رخداد رسانه‌ای است.

دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان گیلان با بیان اینکه دشمن از مقاومت و ایستادگی ملت ایران به ستوه آمده است، گفت: ناکامی دشمن در عرصه مختلف دشمن ستیزی علیه نظام اسلامی به وضوح دیده می‌شود.

حجت الاسلام پوریوسفی با دعوت از اصحاب رسانه، هنرمندان و اصحاب قلم برای شرکت در دومین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» بیان کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران سرداران دفاع از ارزش‌های ایران اسلامی در عصر حکمرانی رسانه و جنگ شناختی هستند.

وی ادامه داد: تبیین و روشنگری و همچنین بازتاب دستاوردهای انقلاب هم باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

رسانه امروز ابزار هجمه دشمن به انقلاب و اسلام است

مسئول ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان نیز در این نشست به تشریح ویژگی‌های مشترک شخصیت و سیره شهید میرزاکوچک جنگلی و شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت و اظهار کرد: میرزاکوچک جنگلی نماد مقاومت ایران است و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، نهضت جنگل مینیاتوری از جمهوری اسلامی بود.

حجت‌الاسلام رضا حاجتی با بیان اینکه در عصر روایت‌ها قرار داریم، گفت: امروز دشمن از ابزار رسانه برای هجمه به ارزش‌های انقلاب و اسلام استفاده می‌کند و به دنبال قطع کردن تمام پیوندهای اجتماعی و حبس کردن اذهان انسان‌ها در یک سلول انفرادی است.

وی با تاکید بر لزوم حضور فعال در فضای مجازی در راستای تبیین روایت‌های اصیل انقلاب و اسلام افزود: تقویت پیوندهای اجتماعی میان مردم و بهره‌مندی از ظرفیت رسانه برای مقابله هجمه‌های جنگ نرم دشمن از مهم‌ترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

دومین رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» در قالب‌های یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، گزارش تحلیلی، تیتر، عکس، اینفوگرافیک، متن ادبی (داستان‌های کوتاه، دلنوشته و …) برگزار شده و اصحاب رسانه، اهالی قلم و هنرمندان می‌توانند آثار خود را در بازه زمانی ۱۰ آبان لغایت ۲۵ آذر از طریق فضای مجازی به شماره تماس ۰۹۹۱۷۱۱۵۲۰۲ به دبیرخانه دومین رخداد رسانه‌ای سردار تا سردار ارسال نمایند.

اختتامیه دومین رخداد رسانه‌ای سردار تا سردار در دی ماه سال جاری و همزمان با ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در رشت برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، نخستین دوره رخداد رسانه‌ای «سردار تا سردار» سال گذشته و با شرکت ۲۷۰ اثر از پنج استان کشور برگزار گردیده بود.