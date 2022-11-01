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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۹

موسوی خبر داد؛

افتتاح کانون نوجوانان در منطقه ۱۱

افتتاح کانون نوجوانان در منطقه ۱۱

شهردار منطقه ۱۱ از افتتاح کانون نوجوانان در ناحیه یک این منطقه همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش آموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی از افتتاح کانون نوجوانان در ناحیه یک همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش آموزی خبر داد و گفت: ضرورت آموزش نوجوانان و جلب مشارکت آنان، تشکیل یک کانون به جهت پرورش استعدادها و ایجاد فضایی برای افزایش مهارت آنان را ایجاب می‌کرد که با همت و همکاری ناحیه یک در سرای محله شیخ هادی افتتاح شد.

شهردار منطقه ۱۱ درباره افتتاح این کانون در سرای محله شیخ هادی گفت: هدف از تشکیل کانون نوجوانان در منطقه، آموزش، جلب و مشارکت نوجوانان در راستای انجام فعالیت‌های مشترک و همچنین ایجاد بستر مناسب به منظور حضور فرهنگی و اجتماعی نوجوانان است.

وی افزود: همچنین در راستای تاکید بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر آماده سازی شرایط برای واگذاری مسئولیت‌ها به نسل جدید انقلاب اسلامی، پروژه‌ها و برنامه‌های نوجوان محور برای این کانون تعریف شده تا مسئولیت پذیری نوجوانان را افزایش داده و آنان را برای آینده آماده سازد.

موسوی تصریح کرد: فعالیت‌های این کانون در شش کمیته شامل محیط زیست، ترافیک و آلودگی هوا، فرهنگی ورزشی، سلامت ایمنی و بهداشت، مشارکت‌های مردمی، روابط عمومی و فناوری خواهد بود که از ظرفیت‌های نوجوانان فعال و نخبه در سطح مدارس، مساجد و …پشتیبانی و حمایت خواهد شد.

موسوی در پایان گفت: کانون نوجوانان منطقه ۱۱ همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، در سرای محله شیخ هادی افتتاح شد و امید است تا با مشارکت نوجوانان، فعالیت‌های این کانون؛ رونق بخش حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشد.

کد مطلب 5622101

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