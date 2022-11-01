افتتاح کانون نوجوانان در منطقه ۱۱

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی از افتتاح کانون نوجوانان در ناحیه یک همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش آموزی خبر داد و گفت: ضرورت آموزش نوجوانان و جلب مشارکت آنان، تشکیل یک کانون به جهت پرورش استعدادها و ایجاد فضایی برای افزایش مهارت آنان را ایجاب می‌کرد که با همت و همکاری ناحیه یک در سرای محله شیخ هادی افتتاح شد.

شهردار منطقه ۱۱ درباره افتتاح این کانون در سرای محله شیخ هادی گفت: هدف از تشکیل کانون نوجوانان در منطقه، آموزش، جلب و مشارکت نوجوانان در راستای انجام فعالیت‌های مشترک و همچنین ایجاد بستر مناسب به منظور حضور فرهنگی و اجتماعی نوجوانان است.

وی افزود: همچنین در راستای تاکید بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر آماده سازی شرایط برای واگذاری مسئولیت‌ها به نسل جدید انقلاب اسلامی، پروژه‌ها و برنامه‌های نوجوان محور برای این کانون تعریف شده تا مسئولیت پذیری نوجوانان را افزایش داده و آنان را برای آینده آماده سازد.

موسوی تصریح کرد: فعالیت‌های این کانون در شش کمیته شامل محیط زیست، ترافیک و آلودگی هوا، فرهنگی ورزشی، سلامت ایمنی و بهداشت، مشارکت‌های مردمی، روابط عمومی و فناوری خواهد بود که از ظرفیت‌های نوجوانان فعال و نخبه در سطح مدارس، مساجد و …پشتیبانی و حمایت خواهد شد.

موسوی در پایان گفت: کانون نوجوانان منطقه ۱۱ همزمان با روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، در سرای محله شیخ هادی افتتاح شد و امید است تا با مشارکت نوجوانان، فعالیت‌های این کانون؛ رونق بخش حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشد.