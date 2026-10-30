پیشرفت ۱۵ درصدی سرشماری نفوس و مسکن در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد ذوقی روز جمعه در جریان بازدید از روند اجرای سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان مراغه اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح از زمان آغاز تاکنون در مراغه به پیشرفت ۱۵ درصدی رسیده و مطابق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت آمار و اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور افزود: داده‌های صحیح و پردازش‌های علمی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار باشد و مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه و آبادانی کشور در سال‌های آینده قرار گیرد.

قائم‌مقام مدیر سرشماری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مراحل مختلف اجرای سرشماری نفوس و مسکن در این استان با جدیت ادامه دارد، گفت: این دوره از سرشماری با روش جدید انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز به‌صورت ثبتی و بدون مراجعه حضوری به خانوارها جمع‌آوری خواهد شد.

ذوقی خاطرنشان کرد: در مواردی که اطلاعات خانوارها ناقص باشد، مأموران سرشماری برای تکمیل داده‌ها به‌صورت حضوری به خانوارها مراجعه می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات جمعیتی آذربایجان‌شرقی بیان کرد: جمعیت استان از سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ به چهار میلیون و ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، افزایش میانگین سنی و روند سالمندی جمعیت را از مسائل مهم جمعیتی استان عنوان کرد.