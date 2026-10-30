کشف ۱۰ تُن عسل تقلبی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در گشت مشترک بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق، بازرسان اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه زنبورداری و شبکه دامپزشکی، کارگاه غیر مجاز تولید عسل در شرق تهران، شناسایی و پلمپ شد.

در این بازرسی که در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی، صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات غذایی غیرمجاز صورت گرفت بیش از ۱۰ تُن عسل تقلبی و غیربهداشتی کشف و توقیف شد.

با توجه به بررسی وضعیت غیربهداشتی فعالیت کارگاه و محرز شدن تخلفات گسترده در تولید محصولات، ضمن پلمپ فوری واحد متخلف، پرونده این واحد صنفی برای سیر مراحل قانونی و برخورد قاطع به مراجع قضایی ارجاع شد.

براساس این گزارش مسئولان مربوطه با تاکید بر تداوم بازرسی‌های مشترک و برخورد با متخلفان به شهروندان توصیه کردند درصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و موارد مشکوک در زمینه تولید و عرضه مواد غذایی، مراتب را از طریق شماره‌های ارتباطی مراجع ذی‌صلاح و سامانه ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند.