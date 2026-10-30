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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

کشف ۱۰ تُن عسل تقلبی در شرق تهران

کشف ۱۰ تُن عسل تقلبی در شرق تهران

بازرسان شبکه بهداشت در شرق تهران، بیش از ۱۰ تُن عسل تقلبی و غیربهداشتی کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، در گشت مشترک بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق، بازرسان اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه زنبورداری و شبکه دامپزشکی، کارگاه غیر مجاز تولید عسل در شرق تهران، شناسایی و پلمپ شد.

در این بازرسی که در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی، صیانت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات غذایی غیرمجاز صورت گرفت بیش از ۱۰ تُن عسل تقلبی و غیربهداشتی کشف و توقیف شد.

با توجه به بررسی وضعیت غیربهداشتی فعالیت کارگاه و محرز شدن تخلفات گسترده در تولید محصولات، ضمن پلمپ فوری واحد متخلف، پرونده این واحد صنفی برای سیر مراحل قانونی و برخورد قاطع به مراجع قضایی ارجاع شد.

براساس این گزارش مسئولان مربوطه با تاکید بر تداوم بازرسی‌های مشترک و برخورد با متخلفان به شهروندان توصیه کردند درصورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و موارد مشکوک در زمینه تولید و عرضه مواد غذایی، مراتب را از طریق شماره‌های ارتباطی مراجع ذی‌صلاح و سامانه ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6994176
حبیب احسنی پور

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