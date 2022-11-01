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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۴۶

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت قالیباف در پی درگذشت آیت‌الله عباسعلی اختری

تسلیت قالیباف در پی درگذشت آیت‌الله عباسعلی اختری

رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال روحانی جلیل القدر و پرهیزگار آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اختری یار و همراه صدیق حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال روحانی جلیل القدر و پرهیزگار آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اختری یار و همراه صدیق حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال روحانی جلیل القدر و پرهیزگار آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اختری یار و همراه صدیق حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری موجب تأسف و تألم شد.

آیت‌الله عباسعلی اختری در طول عمر خویش به‌عنوان عالم مجاهد در ترویج علوم اسلامی و شعائر دینی و در سنگرهای متعدد چه در دوران مبارزات نهضت اسلامی و چه پس از پیروزی انقلاب به انجام خدمات مخلصانه اهتمام داشتند که نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و امامت جمعه با حکم حضرت امام‌خمینی (ره)، تبلیغ در دوران دفاع مقدس، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بخشی از کارنامه درخشان ایشان در ارادتمندی به انقلاب و نظام اسلامی می‌باشد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری، روحانیت معزز و حوزه‌های محترم علمیه، مردم شریف سمنان و بیت مکرم به‌ویژه اخوی بزرگوار آیت‌الله محمدحسن اختری، برای این عالم مهذب رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند متعال مسالت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف
رییس‌مجلس‌شورای اسلامی

کد مطلب 5622173
هادی رضایی

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