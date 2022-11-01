به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال روحانی جلیل القدر و پرهیزگار آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اختری یار و همراه صدیق حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ



ارتحال روحانی جلیل القدر و پرهیزگار آیت‌الله حاج شیخ عباسعلی اختری یار و همراه صدیق حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری موجب تأسف و تألم شد.



آیت‌الله عباسعلی اختری در طول عمر خویش به‌عنوان عالم مجاهد در ترویج علوم اسلامی و شعائر دینی و در سنگرهای متعدد چه در دوران مبارزات نهضت اسلامی و چه پس از پیروزی انقلاب به انجام خدمات مخلصانه اهتمام داشتند که نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و امامت جمعه با حکم حضرت امام‌خمینی (ره)، تبلیغ در دوران دفاع مقدس، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بخشی از کارنامه درخشان ایشان در ارادتمندی به انقلاب و نظام اسلامی می‌باشد.



اینجانب ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری، روحانیت معزز و حوزه‌های محترم علمیه، مردم شریف سمنان و بیت مکرم به‌ویژه اخوی بزرگوار آیت‌الله محمدحسن اختری، برای این عالم مهذب رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و سلامتی از درگاه خداوند متعال مسالت می‌کنم.



محمدباقر قالیباف

رییس‌مجلس‌شورای اسلامی