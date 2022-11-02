به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی پور طی پیامی درگذشت آیت الله عباسعلی اختری را تسلیت گفت.

متن این‌پیام به ترتیب زیر است:

«انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت عالم مجاهد و پرتلاش، آیت الله حاج عباسعلی اختری رحمت الله علیه، مایه تأسف و تالم اینجانب گردید. این روحانی بزرگوار، عمر گرانمایه خویش را صرف تعلیم و تربیت و تحقیق در حوزه‌های گوناگون علمی و فقهی نمود. ایستادگی و پایداری ایشان در شکل گیری و دفاع از انقلاب اسلامی ایران به عنوان دستاوردی الهی، الگویی برای پیروان منظومه فکری و سیره عملی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شود. ایشان با شناخت صحیح از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه، قویاً معتقد بودند که می‌بایست میان این دونهاد علمی و انسان ساز کشور ارتباطی مستقیم و بنیادین ایجاد نمود.

درگذشت این عضو محترم مجلس خبرگان رهبری را به محضر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظلّه العالی)، برادر بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری، خانواده محترم و شاگردان آن عالم وارسته تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

محمد مهدی ایمانی پور

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»