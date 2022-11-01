به گزارش خبرنگار مهر، علی رضازاده صبح سه شنبه در نشست خبری طرح‌های زودبازده در محلات هدف بازآفرینی شهر مشهد اظهار کرد: بافتهای فرسوده مشهد شامل آبکوه، عامل، شهدا و وکیل آباد است که تلاش می‌شود تا سه سال آینده نوسازی بافتهای فرسوده شهدا و عامل به سرانجام برسد و وضعیت اجرای طرح نوسازی بافتهای آبکوه و وکیل آباد نیز طی این مدت به وضعیت مطلوب برسد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد گفت: هم اکنون دفاتر تسهیلگری در ٣٥ محله مناطق حاشیه شهر و بافتهای فرسوده فعال است و تا پایان سال تعداد محلات دارای دفاتر تسهیلگری به ٥٨ محله می‌رسد.

وی افزود: در موضوع ساماندهی کشف رود نیز طرح‌هایی تعریف شده است ولی این طرح در قالب مدیریت واحد اجرا می‌شود و بودجه مشخص دارد از این رو در طرح‌های زودبازده پیش بینی نشده است.

رضازاده بیان کرد: امسال سه هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان از بودجه شهرداری مشهد به اجرای طرح‌ها در حاشیه شهر اختصاص یافته که ٥٧ درصد از این مبلغ تا کنون تأمین اعتبار شده است.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد بیان کرد: ١١ منطقه شهری در مشهد درگیر موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی است و حدود یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر در این کلانشهر در سه هزار و ٨٩٤ هکتار بافت ناکارآمد شهری، حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند.

وی گفت: ٤١٠ طرح زودبازده در حاشیه شهر مشهد در دست اجراست که این طرح‌ها از حدود ٤٨ درصد پیشرفت فیزیکی و ٣٧ درصد پیشرفت ریالی برخوردار است.

رضا زاده بیان کرد: مرداد ماه پارسال این طرح‌ها در شورای شهر مشهد مصوب شد که در این راستا نیازهای بومی مردم احصا شد و آذرماه پارسال طرح‌های اجرایی با ٤١٠ طرح با ٨٠٠ میلیارد تومان اعتبار در حاشیه شهر مصوب شد.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد ادامه داد: ١٧٣ طرح از این تعداد با ١٩٥ میلیارد تومان اعتبار مربوط به طرح‌های روبنایی و ٢٣٧ طرح با ٤٢٦ میلیارد تومان اعتبار، زیرساختی است که این طرح‌ها در دست اجراست.

وی افزود: برای اجرای طرح‌های آسفالت معابر و پیاده‌رو سازی در این طرح، امسال برای نخستین بار در کشور توانستیم ٢ هزار تن قیر رایگان دریافت کنیم و ٢٨٠ هزار متر مربع آسفالت معابر در مشهد عملیاتی شد.

رضا زاده گفت: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های زودبازده سرانه‌ها در حاشیه شهر به استانداردها نزدیک شود.