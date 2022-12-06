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۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۹:۳۱

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با نخست وزیر عراق

دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با نخست وزیر عراق

«جنین پلاسخارت» با «محمد شیاع السودانی» در بغداد دیدار کرد و دو طرف درباره پرونده همکاری های عراق و سازمان ملل در بخش های مختلف رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المعلومه، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در دیدار با «جنین پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق، پرونده‌ها و برنامه‌های مشترک بین عراق و سازمان ملل را بررسی و بر تمایل عراق برای همکاری بیشتر با سازمان ملل در بسیاری از پرونده‌ها تأکید کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق، محمد شیاع السودانی دیروز دوشنبه جنین پلاسخارت را به حضور پذیرفت. در این دیدار کلیه پرونده‌های همکاری و برنامه‌های مشترک عراق و سازمان ملل و پیشرفت اجرای آن در زمینه‌های مختلف بررسی شد.

نخست وزیر عراق در دیدار با نماینده سازمان ملل بر تمایل عراق برای همکاری بیشتر با سازمان ملل در بسیاری از پرونده‌ها از جمله پرونده بازگشت آوارگان و همکاری در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

کد مطلب 5648067

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