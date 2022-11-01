آلمان: صربستان میان روسیه و اروپا یکی را انتخاب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آلمان به صربستان درباره رابطه با روسیه یا پیوستن به اتحادیه اروپا هشدار داد.

یک مقام دولت آلمان روز سه شنبه به دولت بلگراد هشدار داد: صربستان باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد به عضویت اتحادیه اروپا دربیاد یا با روسیه وارد شراکت شود.: با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی، لزوم تصمیم گیری در حال افزایش است.

این مقام آلمانی، توافق میان صربستان و روسیه بر سر افزایش همکاری ها را موجب ناامیدی دانست و گفت این اقدام با انتظار اینکه نامزدهای عضویت اتحادیه اروپا باید تحریم های این اتحادیه را علیه روسیه نیز وضع کنند، تناسب اندکی دارد.

نماینده دولت آلمان در ادامه هشدار داد: با چنین اقداماتی این تصور بوجود می آید که رئیس جمهور صربستان به خوبی از موقعیت خود آگاه است. اگر تصمیم بگیرد کشورش را در مسیر اتحادیه اروپا هدایت کند، از حمایت دولت آلمان برخوردار بود. اما اگر تصمیم بگیرد مسیر دیگری را برود، پیامدهای معکوس در انتظار خواهد داشت.

صربستان که دو دهه پیش از سوی ناتو بمباران شد، از سال ۲۰۱۲ کاندیدای الحاق به اتحادیه اروپا است.