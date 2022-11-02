ایران ظرفیت صادرات ۱۵۰۰ مگاوات برق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات و واردات انرژی یکی از موارد چالش برانگیز است که همواره سوالاتی را به دنبال داشته است. چندی پیش وزیر نیرو در رابطه با سفر اخیر خود به ترکیه به خبرنگار مهر گفته بود: در سفر ترکیه دو مساله در دستور کار قرار داشت یکی مذاکره با وزارت انرژی ترکیه برای مبادلات برق که اخیراً در مرز ترکیه سیستم بک تو بک (مبادله) نصب شده است و از طریق این سیستم امکان مبادله برق را فراهم شده است.

اما این مبادله برق به کجا رسید؟ آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر از پیشرفت ۶۰ درصدی این طرح می‌گوید و در توضیح آن به مهر گفت: در حال حاضر به ترکیه صادرات برق نداریم و در مرحله تست و راه اندازی پست بک تو بک وان هستیم و تاکنون نیز ۶۰ تا ۷۰ درصد مرحله آزمایشی را طی کرده است. همچنین در صورتی که به بهره برداری برسد می‌توانیم صادرات را آغاز کنیم.

وی ادامه داد: صادرات برق ما به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان صورت می‌گیرد و از کشورهای ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان واردات برق صورت می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت توانیر اضافه کرد: ظرفیت صادرات ایران نزدیک به ۱۵۰۰-۱۶۰۰ مگاوات است و ظرفیت واردات نزدیک به ۵۰۰ مگاوات است.

کردی با اشاره به ناترازی برق در برخی ایام و صادرات آن توضیح داد: در زمان‌هایی که مصرف داخلی بالا باشد برای صادرات بین المللی یک کف و سقف برای صادرات وجود دارد که آن را در نظر می‌گیریم.

وی در خاتمه در پاسخ به سوال علت تأخیر در اعلام قیمت برق رقابتی به چه دلیل بوده است؟ گفت: این موضوع سیاست‌هایی بوده که هیئت تنظیم بازار برق برعهده دارد.