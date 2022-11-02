شناسایی ۱۰ هزار گونه ژنتیکی مرتبط با قد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، این مطالعه، بزرگترین مطالعه ارتباط ژنومی است که از DNA بیش از ۵ میلیون نفر از ۲۸۱ مطالعه استفاده می‌کند.

۱۲۱۱۱ گونه، که در اطراف بخش‌هایی از ژنوم مرتبط با رشد اسکلتی جمع شده‌اند، یک پیش‌بینی‌کننده ژنتیکی قدرتمند برای قد ارائه می‌کنند. گونه‌های شناسایی شده ۴۰ درصد از تغییرات قد را برای افراد با اصل و نسب اروپایی و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد را برای افراد غیر اروپایی توضیح می‌دهد.

قد بزرگسالان عمدتاً با اطلاعات رمزگذاری شده در DNA تعیین می‌شود، کودکان دارای والدین قدبلند معمولاً قد بلندتر هستند و دارای والدین کوتاه قد کوتاه‌تر هستند، اما این برآوردها کامل نیستند.

پیش از این، بزرگترین مطالعه ارتباط ژنومی که به بررسی قد می‌پرداخت، از حجم نمونه تا ۷۰۰,۰۰۰ نفر استفاده می‌کرد، نمونه فعلی حدود هفت برابر بیشتر از مطالعات قبلی است.

مقیاس بی‌سابقه این تحقیق سطوح جدیدی از جزئیات و بینش بیولوژیکی را در مورد اینکه چرا افراد قد بلند یا کوتاه‌قد هستند، با وراثت‌پذیری به مناطق مختلف ژنومی خاص مرتبط است، ارائه می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که گونه‌های ژنتیکی مرتبط با قد در مناطقی متمرکز شده‌اند که بیش از ۲۰ درصد از ژنوم را پوشش می‌دهند.

یافته‌های این مطالعه می‌تواند به پزشکان کمک کند تا افرادی را که قادر به رسیدن به قد ژنتیکی پیش‌بینی‌شده خود نیستند، شناسایی کنند. این تحقیق همچنین طرحی ارزشمند در مورد اینکه چگونه می‌توان از مطالعات گسترده ژنوم برای شناسایی زیست شناسی بیماری و متعاقباً اجزای ارثی آن استفاده کرد، ارائه می‌دهد.

دکتر «ایرینی مارولی»، نویسنده اول این مطالعه از دانشگاه کوئین مری لندن، گفت: «مطالعات ژنومی انقلابی بزرگ هستند و ممکن است کلید حل بسیاری از چالش‌های بهداشت جهانی را داشته باشند. پتانسیل آنها فوق العاده هیجان انگیز است. اگر بتوانیم تصویر واضحی از یک ویژگی مانند قد در سطح ژنومی بدست آوریم، ممکن است مدلی برای بهتر شدن داشته باشیم. برای مثال، بیماری‌های تحت تأثیر ژن مانند بیماری قلبی یا اسکیزوفرنی را تشخیص داده و درمان کنیم.»