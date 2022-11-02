جدال صدرنشینان بدون شکست با قعرنشینان/ چند مدعی به دنبال پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران روز جمعه سیزدهم آبان با چهار دیدار در شهرهای رشت، گنبد، یزد و اصفهان پیگیری می‌شود. در نخستین مسابقه این هفته تیم صدیق گفتار وارنا در بازی خانگی خود میزبان سایپا تهران در سالن سیپان رشت خواهد بود.

سایپا تهران که با سه برد و ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، یکی از دو تیم بدون شکست این مسابقات است و به مصاف تیم انتهای جدولی صدیق گفتار می رود که بدون برد و امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد.

از نظر داده‌های آماری جدول نماینده رشت شانسی برای پیروزی مقابل نارنجی‌پوشان ندارد، اما باید دید که آیا این تیم در نخستین بازی خانگی خود نسبت به سه هفته دیگر لیگ برتر زنان متفاوت ظاهر می‌شود؟

تیم سریک گنبد نیز که با سه برد و هشت امتیاز در رتبه دوم جدول است، در هفته چهارم میزبان جهانبین‌چهارمحال در سالن المپیگ گنبد است. نماینده چهار محال بدون برد و امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار دارد و کار سختی در این مسابقه خارج از خانه خواهد داشت.

سالن یگانگی شهر یزد میزبان سومین مسابقه هفته چهارم لیگ برتر زنان است و تیم‌های طلوع‌مهر و پیکان به مصاف یکدیگر می‌روند. پیکانی‌ها با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه چهارم جدول قرار دارند و تیم میزبان این مسابقه نیز با یک برد سه امتیاز در رتبه ششم است.

طلوع‌مهر که هفته پیش با شکست صدیق گفتار در بازی خانگی به نخستین برد خود دست یافت، در این مسابقه خانگی هم امیدوار به شکست پیکان و کسب دومین برد است، اما شکست این تیم باتجربه کار آسانی نیست.

تیم ذوب‌آهن اصفهان که در هفته سوم نخستین شکست خود را تجربه کرد، روز جمعه ۱۳ آبان در سالن ملت میزبان مس رفسنجان است. ذوبی‌ها در حال حاضر با دو برد و هفت امتیاز در رتبه سوم هستند و مس با یک برد چهار امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارند.

دیدارهای این هفته لیگ برتر زنان در اصل جدال چهار تیم بالای جدول با چهار تیم پنجم تا هشتم است و باید دید نتایج این مسابقات تغییری در جایگاه این تیم‌ها بوجود می آورد یا نه؟

برنامه هفته چهارم لیگ برتر زنان به قرار زیر است:

* صدیق گفتار وارنا – سایپا تهران - رشت، سالن سیپان، ساعت ۱۳

* سریک گنبد – جهانبین چهارمحال - گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۳

* طلوع‌مهر یزد – پیکان تهران - یزد، سالن یگانگی، ساعت ۱۳

* ذوب‌آهن اصفهان – مس رفسنجان - اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۳