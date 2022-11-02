مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در یاسوج از میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله طالقانی، چهار راه ولیعصر (عج)، خیابان ولیعصر، مصلای نماز جمعه و ساعت ۹ و ۳٠ دقیقه صبح خواهد بود.

همچنین در دهدشت از میدان حضرت امام حسین (ع)، فرمانداری- خیابان سپاه- مصلای نماز جمعه و ساعت ۱۰ این برنامه آغاز می‌شود.

گچساران از میدان امام خمینی تا مصلای امام خمینی در ساعت ۹ و ۳٠ دقیقه صبح میزبان مردم است.

در لیکک راهپیمایی از میدان بسیج، خیابان رهبری، میدان مرکزی و مصلای نماز جمعه در ساعت ۱٠ و ۳٠ دقیقه راهپیمایی آغاز می‌شود.

این راهپیمایی در سی سخت از فلکه الله تا مسجد جامع و ساعت ۱٠ و ۳٠ دقیقه صبح برگزار می‌شود.

لنده از جلوی سپاه پاسداران به سمت مصلای امام خمینی (ره) و در ساعت ۱٠ و ۴۵ دقیقه راهپیمایی آغاز خواهد شد.

شهر باشت از چهار راه کتاب به سمت مصلای امام خمینی و ساعت ۱۰ آغاز برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان است.

چرام در میدان عصر عاشورا، خیابان مالک اشتر، خیابان شهدا، میدان امام حسین (ع)، مصلای حضرت ابوطالب و در ساعت ۱٠ و ۳٠ دقیقه برنامه‌ها آغاز خواهد شد.

مارگون از گلزار شهید افتاده به سمت مصلای حضرت امام رضا (علیه السلام) در ساعت ۱۰ و شهر پاتاوه نیز در ساعت ۱٠ از جلوی بخشداری به سمت مصلای نماز جمعه راهپیمایی برگزار می‌شود.

شهر سوق از مسجد امام حسین (ع)، میدان شهید تقوی، خیابان سردار سلیمانی، میدان امام خمینی و ساعت ۱٠ و ۳٠ دقیقه برنامه‌های روز ۱۳ آبان اجرایی می‌شود.

در دیشموک میدان شهید مطهری، خیابان آزادی، میدان شهدا، مصلای امام خمینی ساعت ۱۰ و قلعه رئیسی میدان حضرت امام حسین (ع)، خیابان امام خمینی (ره) مصلای نماز جمعه و در ساعت ۹ و ۳٠ دقیقه راهپیمایی برگزار می‌شود.

چیتاب از میدان بسیج به سمت مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۱ و شهر لوداب از چهار راه مرکزی شهر به سمت دبیرستان دخترانه الزهرا (س) و در ساعت ۹ راهپیمایی آغاز خواهد شد.

در سپیدار از جلوی حوزه مقاومت بسیج حضرت امام رضا (ع) تا گلزار شهدا و ساعت، سرفاریاب از مسجد حضرت ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدای مرکزی بعد از نماز جمعه و ممبی از جلوی بخشداری به سمت حوزه مقاومت حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) و محل تجمع دبیرستان شهید جهان نژادیان در ساعت ۹ صبح خواهد بود.