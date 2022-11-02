به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز درمان نازایی و نا باروری دولتی نیاز ضروری زوج‌های نا بارور برای درمان در استان است.

وی عنوان کرد: در این راستا این مرکز با هزار متر مربع زیر بنا در بیمارستان عسلی خرم آباد در حال بهسازی و آماده سازی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: این مرکز دارای دو اتاق عمل و دو اتاق LDR بوده و اعتبار راه اندازی آن شش میلیارد تومان است.

دلفان، اظهار امیدواری کرد که به زودی مردم استان شاهد افتتاح این مرکز بوده و زوج‌های نابارور از خدمات آن بهرمند شوند.