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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری علوم پزشکی لرستان

راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری علوم پزشکی لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از راه‌اندازی مرکز درمان نازایی و ناباروری این دانشگاه با اعتبار شش میلیارد تومان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکز درمان نازایی و نا باروری دولتی نیاز ضروری زوج‌های نا بارور برای درمان در استان است.

وی عنوان کرد: در این راستا این مرکز با هزار متر مربع زیر بنا در بیمارستان عسلی خرم آباد در حال بهسازی و آماده سازی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: این مرکز دارای دو اتاق عمل و دو اتاق LDR بوده و اعتبار راه اندازی آن شش میلیارد تومان است.

دلفان، اظهار امیدواری کرد که به زودی مردم استان شاهد افتتاح این مرکز بوده و زوج‌های نابارور از خدمات آن بهرمند شوند.

کد مطلب 5622783

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